Сьогодні, 15 вересня, відбулося перше засідання за позовом п'ятого президента Петра Порошенка до журналіста Дмитра Гордона, який раніше в прямому ефірі заявив, що начебто "Порошенко і Путін домовилися здати Маріуполь".

Про це повідомив адвокат Ілля Новіков.

Так, 7 травня в ефірі “Свободи слова” Савіка Шустера Гордон сказав: “Я знаю, що керівництво України зробило злочинну оборудку з керівництвом Росії і віддало наказ українській армії залишити Маріуполь … Порошенко з Путіним домовилися, я вважаю, про те, щоб Маріуполь здати. Армії було дано наказ вийти з Маріуполя … ”

За словами Новікова, відразу адвокати Петра Порошенка подали позов, а Дмитро Гордон “почав ходити по різних каналах і всюди розповідати, як він цьому радий, як Порошенко страшно прорахувався і як він, Гордон, тепер в суді всім доведе, який Порошенко поганий”.

“Сьогодні в суді ми розглядали його відгук на позов. У відгуку очікуване: “висловлювання відповідача є оціночними судженням” і те, що відповідати на питання, чи є в нього докази правдивості його слів про Маріуполь і Путіна, відповідач відмовляється”, – сказав Ілля Новиков.

“До відзиву прикладені три статті з російськомовної Вікіпедії про батальйон “Азов”, його командира Білецького і про самого Гордона, і диск з першою частиною прослушок Медведчука від “Бігус.інфо”. У розгляді відкликання суд Гордону відмовив, оскільки той пропустив строк на його подачу. Адвокат Гордона пояснив, що той не встиг вчасно отримати позов, оскільки дуже зайнята людина і часто їздить у відрядження … Засідання на його прохання відклали на 6 жовтня, щоб відповідач міг ознайомитися з експертизою”.

За словами адвоката Новікова, процес по суті на цьому вже і закінчився, оскільки у Гордона немає ніяких доказів його слів.

“Вибачень і грошей від нього ніхто не вимагає. Просто тепер кожен раз, коли він буде з апломбом мовити, що він про когось щось таке знає, майте на увазі, що це все може виявитися (і ймовірно виявиться) оціночними судженнями і бла-бла-бла”, – підсумував Ілля Новіков.