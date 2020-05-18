Сьогодні, 18 травня, журналіст Дмитро Гордон проводить інтерв'ю з полковником ФСБ, з одним з ватажків бойовиків "ДНР" в 2014 році, так званим міністром оборони "ДНР" Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).

Посилання на інтерв’ю, яке почалося о 18:00 18 травня, Гордон розмістив в Youtube.

Нагадаємо, Ігор Гіркін – терорист, який розшукується Україною та Нідерландами. Відомий заявою, що саме він розпалив війну на Донбасі. Причетний до військових злочинів.

У день збиття рейсу МН-17 повідомив про знищення транспортника ВСУ.

Після початку російської інтервенції в Криму Гіркін очолював диверсійний загін, організовував збір кримських депутатів для призначення окупантського референдуму, командував штурмом фотограмметричного центру в Сімферополі. У квітні 2014 року зі своїм загоном перетнув кордон України в Донецькій області, керував захопленням Слов’янська, почавши таким чином війну на Донбасі. Став першим “міністром оборони” маріонеткової “ДНР” (16.05.2014-14.08.2014), головнокомандувачем “Армії Новоросії”. У серпні 2014 року, одночасно з початком вторгнення російських регулярних військ на Донбас, виїхав назад в Росію.

Журналістка Яніна Соколова звернула увагу СБУ на скандальне інтерв’ю Гордона з ватажком бойовиків “ДНР”.

“Минулого тижня я передбачала, що наступним свій майданчик для висловлювань Гордон надасть ватажкам ЛДНР? Так і сталося. Навіть Медведчук не зважився на такий зашквар на своїх ресурсах. Служба безпеки України без надії сподіваюся на вашу врешті реакцію. Повірте, акцій протесту не буде . Все як ви любите. Оплески. Квіти. Пости подяки”, – написала журналістка на своїй сторінці в Facebook.