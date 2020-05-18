Посилання на інтерв’ю, яке почалося о 18:00 18 травня, Гордон розмістив в Youtube.
Нагадаємо, Ігор Гіркін – терорист, який розшукується Україною та Нідерландами. Відомий заявою, що саме він розпалив війну на Донбасі. Причетний до військових злочинів.
У день збиття рейсу МН-17 повідомив про знищення транспортника ВСУ.
Після початку російської інтервенції в Криму Гіркін очолював диверсійний загін, організовував збір кримських депутатів для призначення окупантського референдуму, командував штурмом фотограмметричного центру в Сімферополі. У квітні 2014 року зі своїм загоном перетнув кордон України в Донецькій області, керував захопленням Слов’янська, почавши таким чином війну на Донбасі. Став першим “міністром оборони” маріонеткової “ДНР” (16.05.2014-14.08.2014), головнокомандувачем “Армії Новоросії”. У серпні 2014 року, одночасно з початком вторгнення російських регулярних військ на Донбас, виїхав назад в Росію.
Журналістка Яніна Соколова звернула увагу СБУ на скандальне інтерв’ю Гордона з ватажком бойовиків “ДНР”.
“Минулого тижня я передбачала, що наступним свій майданчик для висловлювань Гордон надасть ватажкам ЛДНР? Так і сталося. Навіть Медведчук не зважився на такий зашквар на своїх ресурсах. Служба безпеки України без надії сподіваюся на вашу врешті реакцію. Повірте, акцій протесту не буде . Все як ви любите. Оплески. Квіти. Пости подяки”, – написала журналістка на своїй сторінці в Facebook.
- Нагадаємо, 16 липня 2015 року в британській газеті The Telegraph з’явилася інформація, що родичі 18 жертв збитого в минулому році на Донбасі літака малазійських авіаліній подали позов проти одного з колишніх лідерів російських терористів Игоря Гіркіна-Стрєлкова на суму в 900 млн. долл.
- Гіркін обурився тим, що позивачі “оцінили” життя своїх родичів в грошах.
- Але при цьому, Гіркін фінансує реабілітацію терористів “ЛНР / ДНР” в Ростові.