Журналіст Дмитро Гордон заявив, що записав скандальне інтерв'ю з терористом "ДНР" Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) за сприяння українських спецслужб.

Про це йшлося у відеозверненні Гордона, опублікованому на його Youtube-каналі.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 18 травня, журналіст Дмитро Гордон провів інтерв’ю з полковником ФСБ, з одним з ватажків бойовиків “ДНР” в 2014 році, так званим міністром оборони “ДНР” Ігорем Гіркіним (Стрєлковим). Тижнем раніше Гордон записав інтерв’ю з “ексгенпрокуроркою” Криму, депутаткою Держдуми РФ Наталією Поклонською.

Увечері 18 травня під офісом видання “Гордон” пройшли кілька акцій протесту через скандальні інтерв’ю Дмитра Гордона.

Своєю чергою Гордон заявив, що інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним були зняті їм за сприяння українських правоохоронців.

“Інтерв’ю з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним були зроблені мною в співдружності з українськими спецслужбами”, — сказав він.

За його словами, відповіді на питання, які Поклонська та Гіркін дали в його інтерв’ю, будуть використані під час судового процесу в Гаазі у справі про анексію Криму та розв’язуванні війни на Донбасі, як їх свідчення.

“Щойно перший заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов, який займається Кримом і Донбасом, опублікував від імені Генеральної прокуратури подяки мені, Дмитру Гордону, за допомогу Україні в розслідуванні”, — заявив Гордон.

Журналіст запевнив, що всі бажаючі народні депутати і представники ЗМІ зможуть підтвердити цю інформацію, зв’язавшись з правоохоронцями.

Зазначимо, ввечері понеділка заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов у коментарі виданню BBC News Україна заявив, що допускає, що матеріали інтерв’ю Гордона будуть використані при розслідуванні злочинів. За його словами, використовувати інтерв’ю підозрюваних і обвинувачених осіб в розслідуваннях “доволі поширена світова практика”.

“Такі інтерв’ю цінні додатковим фактажем, деталями. Наприклад, так звана “прокурорка” Криму підтвердила, що їй відомо про підозру та кримінальне переслідування проти неї в Україні. Гіркін під час свого інтерв’ю також розповів про конкретні факти вчинення ним особливо тяжких злочинів. Я не виключаю можливість, що в майбутньому ця інформація стане предметом розгляду і під час розслідування серйозних порушень міжнародного гуманітарного права — військових злочинів і злочинів проти людяності”, — сказав Мамедов.