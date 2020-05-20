Дмитра Гордона, який провів 4-годинний стрім з ватажком бойовиків "ДНР" Ігорем Гіркіним, помітили удвох з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Відповідне фото у Facebook опублікувала журналістка Мар’яна П’єцух.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 20 травня, на території Маріїнського палацу в центрі Києва пройшла підсумкова пресконференція Президента Володимира Зеленського. Акредитацію на захід отримала обмежена кількість журналістів. Серед них був Дмитро Гордон.

Коли під час заходу прийшла черга Гордона ставити запитання Президенту, Зеленський посміхнувся і сказав: “[Він] наш спецагент, наскільки мені сказали”.

Пізніше під час пресконференції журналісти помітили Гордона удвох з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Нагадаємо, 18 травня, журналіст Дмитро Гордон провів інтерв’ю з полковником ФСБ, з одним з ватажків бойовиків “ДНР” в 2014 році, так званим міністром оборони “ДНР” Ігорем Гіркіним (Стрєлковим). Тижнем раніше Гордон записав інтерв’ю з “ексгенпрокуроркою” Криму, депутаткою Держдуми РФ Наталією Поклонською.

Увечері 18 травня під офісом видання “Гордон” пройшли кілька акцій протесту через скандальні інтерв’ю Дмитра Гордона.