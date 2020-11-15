Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Замовив 10 вечерь з доставкою. В улюблених ресторанах: NAM Modern Vietnamese. Чайхона. Mushlya Bar. Bull.Butcher and Wine (Запоріжжя). Вино Кучино. Попросив додати в замовлення пляшку українського вина: Вина Гулієвих. Колоніст. Парралель 46. Бейкушем. Вони всі мені конкуренти, але розберемося з ними на полиці, після адаптивного карантину. Поки що максимально один одному допомагаємо. Підтримайте місцевих виробників і рестораторів. Їм зараз дуже непросто”, – написав Черняк.

Він також зазначив осіб, яким зробив доставку.

“Зустрічайте доставку Raketа: Олексій Кравчун, Andriy Fedoriv, Володимир Зеленський, Aleksandr Konotopskyi, Viktoriya Tigipko, Наталія Шмигельська

Марина Авдєєва, Олександр Соколовський, Владислав Чечоткін, Igor Mazepa”, – підкреслив бізнесмен.

В червні повідомлялося, що голова холдингу Global Spirits, власник бренду “Хортиця” Євген Черняк збирається подати до суду на видання “Букви”.

Причина – інформація, що міститься в публікації #Букв “Власник “Хортиці” змінив Facebook-пост від 2018 року, щоб “передбачити” пандемію”, де крім історії з “пророцтвом” зазначено, що Євген Черняк проводить платні бізнес-форуми. Адвокат Черняка називає це брехнею і вимагав видалити інформацію.

В свою чергу адвокат #Букв заявив, що опублікована інформація – про те, що Євген Черняк проводить платні лекції і тренінги – не є секретною, приватною. Інформація є відкритою, як для журналістів, так і для будь-якої іншої людини.

Євген Черняк – бізнесмен, голова наглядової ради великого алкогольного холдингу Global Spirits, ведучий YouTube-каналу про бізнес “Big Money”.

До складу Global Spirits входить низка підприємств з виробництва горілки, настоянок, коньяків і бренді, вин, шампанського, вермутів і слабоалкогольних напоїв (бренди “Хортиця”, “Мороша”, “Медовуха”, “Первак”, “Oreanda”, “Blagoff”, “Мікадо”, “Shustoff” та інші).

На своєму YouTube-каналу “Big Money” Черняк проводить інтерв’ю з різними людьми: не тільки з бізнесменами, але і з представниками шоу-бізнесу. Крім того, там є інтерв’ю з політичним діячем Андрієм Портновим – колишнім заступником голови адміністрації президента часів Віктора Януковича.