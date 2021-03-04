Горили із зоопарку Сан-Дієго (США) першими отримали експериментальне щеплення проти COVID-19 для тварин, ставши першими відомими нелюдськими приматами, які отримали вакцину.

Про це повідомляє Business Insider.

Ще в січні вісім горил в сафарі-парку зоопарку Сан-Дієго дали позитивний результат на COVID-19.

Співробітник відділу охорони навколишнього середовища і здоров’я диких тварин Надін Ламберскі повідомила, що перші ознаки хвороби з’явилися тоді, коли 49-річна горила на ім’я Вїнстон почала кашляти, а напередодні у одного із співробітників зоопарку підтвердився COVID-19.

“Як тільки ми дізналися, що у співробітника був позитивний результат, ми були в стані підвищеної готовності, тому кашель дійсно став сигналом тривоги, і ми негайно почали отримувати дозволи, необхідні для відправки зразків для діагностичного тестування”, – додала вона.

До середини лютого горили повністю одужали.

Водночас, ветеринарна фармацевтична компанія Zoetis розробила експериментальну вакцину, яка не створена і не підходить для використання людиною.

Загалом цю вакцину ввели дев’яти людиноподібним мавпам – чотирьом орангутанам і п’яти бонобо, в тому числі орангутангу на ім’я Карен, який був першою в світі мавпою, що перенесла операцію на серці в 1994 році.

У зв’язку з тим, що в дикій природі залишилося менше 5000 горил, дослідники стурбовані тим, що, оскільки мавпи живуть в тісних родинних групах, інфекція може швидко поширитися, якщо тільки одна мавпа заразиться коронавірусом.

Наразі мало що відомо про вплив коронавірусу на тварин, хоча різні тварини, включаючи котів і собак, раніше давали позитивний результат на COVID-19.