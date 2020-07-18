У китайському місті Урумчі ввели режим воєнного часу через новий спалах коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Урумчі розташоване на заході країни і є адміністративним центром автономного округу Сіньцзян.

Місто перейшло в “режим воєнного часу” після того, як там виявили 16 нових випадків зараження коронавірусом (вперше за останні кілька місяців). У зв’язку з цим в Урумчі в п’ятницю, 17 липня, був запущений план реагування в екстрених ситуаціях.

Так, у місті тимчасово заборонили людям масово збиратися в одному місці. Місцевих жителів закликали не здійснювати без потреби поїздки за межі населеного пункту, а також зобов’язали брати аналізи у тих, кому все ж потрібно виїхати.

Також буде проведено безкоштовне тестування для жителів.

“Все місто перейшло в “режим воєнного часу” і призупинить всі види групової діяльності”, – оголосили місцеві чиновники.

Всі останні випадки інфікування COVID-19, в тому числі безсимптомні, були виявлені в районі Тяньшань. Їх пов’язують з проведенням масових заходів.

Місцева влада проведе епідеміологічні розслідування для виявлення джерела вірусу.

Заходи із боротьби з COVID-19 в Урумчі призвели до скасування понад 600 регулярних рейсів в міському міжнародному аеропорту Urumqi Diwopu International Airport.

З вечора 16 липня в місті також призупинено роботу метро.

В Урумчі проживає понад 3 млн людей.