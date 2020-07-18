Про це повідомляє агентство Reuters.
Урумчі розташоване на заході країни і є адміністративним центром автономного округу Сіньцзян.
Місто перейшло в “режим воєнного часу” після того, як там виявили 16 нових випадків зараження коронавірусом (вперше за останні кілька місяців). У зв’язку з цим в Урумчі в п’ятницю, 17 липня, був запущений план реагування в екстрених ситуаціях.
Так, у місті тимчасово заборонили людям масово збиратися в одному місці. Місцевих жителів закликали не здійснювати без потреби поїздки за межі населеного пункту, а також зобов’язали брати аналізи у тих, кому все ж потрібно виїхати.
Також буде проведено безкоштовне тестування для жителів.
“Все місто перейшло в “режим воєнного часу” і призупинить всі види групової діяльності”, – оголосили місцеві чиновники.
Всі останні випадки інфікування COVID-19, в тому числі безсимптомні, були виявлені в районі Тяньшань. Їх пов’язують з проведенням масових заходів.
Місцева влада проведе епідеміологічні розслідування для виявлення джерела вірусу.
Заходи із боротьби з COVID-19 в Урумчі призвели до скасування понад 600 регулярних рейсів в міському міжнародному аеропорту Urumqi Diwopu International Airport.
З вечора 16 липня в місті також призупинено роботу метро.
В Урумчі проживає понад 3 млн людей.
- Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров’я направить своїх експертів в Китай, щоб знайти джерело походження вірусу COVID-19.
- Президент США Дональд Трамп неодноразово звинувачував Китай у поширенні коронавірусної інфекції та приховуванні інформації про спалах вірусу. Також президент США заявив, що бачив докази, згідно з якими коронавірус COVID-19 розробили в лабораторії Китаю.