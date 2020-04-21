Місто Подольськ, що на Одещині, закрили на карантин, заборонивши через населений пункт транзитний рух.

Про це повідомляє голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций на своїй сторінці в Facebook.

“Станом на сьогодні в місті підтверджено 37 випадків захворювання на COVID-19, в тому числі 8 медичних працівників. Через стрімке погіршення епідеміологічної ситуації вчора відбулося екстрене засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Було прийнято рішення з приводу закриття міської лікарні на карантин”, – пише він.

За словами голови ОДА, у всіх пацієнтів і працівників лікарні були взяті тести на коронавірус.

“На в’їздах до Подольська представники поліції й Національної гвардії пропускатимуть лише автомобілі жителів і працівників міста. Транзитний рух через населений пункт заборонено”, – наголосив він.