Про це повідомляє голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций на своїй сторінці в Facebook.
“Станом на сьогодні в місті підтверджено 37 випадків захворювання на COVID-19, в тому числі 8 медичних працівників. Через стрімке погіршення епідеміологічної ситуації вчора відбулося екстрене засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Було прийнято рішення з приводу закриття міської лікарні на карантин”, – пише він.
За словами голови ОДА, у всіх пацієнтів і працівників лікарні були взяті тести на коронавірус.
“На в’їздах до Подольська представники поліції й Національної гвардії пропускатимуть лише автомобілі жителів і працівників міста. Транзитний рух через населений пункт заборонено”, – наголосив він.
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