Про це повідомляє New York Post.
У 2006 році цю ж гору вдалося продати за $1,2 млн, зараз ціна знизилася до $235 000.
Нерухомість займає близько 8 га, і в оголошенні про продаж говориться: “Не дивлячись на невеликий розмір і розмах, характерна форма робить його одним з найяскравіших скельних утворень в Ельбськиж пісчаникових горах”.
Гора відома тим, що була зображення на шедеврі Каспара Давида Фрідріха “Мандрівник над морем туману” (1818).
Фото: widewalls.ch
Новому власникові доведеться змиритися з тим, що через гору проходять громадські дороги. Відповідно до закону, поставити тут огорожу можна. Зате власник стане єдиним, кому дозволено водити машину в цьому районі.
- Раніше повідомлялось, що на італійському острові Сицилія роздають будинки за 1 євро.