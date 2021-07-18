У Саксонській Швейцарії (Німеччина) на продаж на аукціонній платформі eBay виставили найменшу гору - Ціркельштайн, відоме місце для піших прогулянок і скелелазіння недалеко від долини Ельби.

Про це повідомляє New York Post.

У 2006 році цю ж гору вдалося продати за $1,2 млн, зараз ціна знизилася до $235 000.

Нерухомість займає близько 8 га, і в оголошенні про продаж говориться: “Не дивлячись на невеликий розмір і розмах, характерна форма робить його одним з найяскравіших скельних утворень в Ельбськиж пісчаникових горах”.

Гора відома тим, що була зображення на шедеврі Каспара Давида Фрідріха “Мандрівник над морем туману” (1818).

Фото: widewalls.ch

Новому власникові доведеться змиритися з тим, що через гору проходять громадські дороги. Відповідно до закону, поставити тут огорожу можна. Зате власник стане єдиним, кому дозволено водити машину в цьому районі.