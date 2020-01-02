Держбюджет-2019 зведений з дефіцитом у 72,4 млрд гривень

Державний бюджет за 2019 рік зведений з дефіцитом у 72,4 млрд грн, або 1,8% ВВП.

Про це повідомило Міністерство фінансів з посиланням на оперативні дані Державної казначейської службі.

Дефіцит держбюджету був профінансований шляхом запозичень — вони перевиконані на 4% до планового показника, оскільки надходження від приватизації склали 0,5 млрд грн, тобто 3,1% плану.

Доходи загального фонду державного бюджету фактично становлять 879,8 млрд гривень, що на 3,1% менше плану. У порівнянні з попереднім роком вони зросли на 5,5%.

Видатки загального фонду – 950 млрд гривень, що на 3,2% менше в порівнянні з плановими показниками. Мінфін підкреслив, що уряд у 2019 році повністю профінансував захищені статті.

За минулий рік 213,3 млрд гривень скерували на національну безпеку та оборону, 183,3 млрд гривень — на покриття дефіциту Пенсійного фонду, 130 млрд гривень — на освіту, 102,5 млрд гривень — на пільги, субсидії та держдопомогу, 95,1 млрд гривень — на медицину, 53,8 млрд гривень — на розвиток доріг та інфраструктури.