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Держбюджет-2019 зведений з дефіцитом у 72,4 млрд гривень

Державний бюджет за 2019 рік зведений з дефіцитом у 72,4 млрд грн, або 1,8% ВВП.

Четвер, 2 січня 2020, 18:51

Про це повідомило Міністерство фінансів з посиланням на оперативні дані Державної казначейської службі.

Дефіцит держбюджету був профінансований шляхом запозичень — вони перевиконані на 4% до планового показника, оскільки надходження від приватизації склали 0,5 млрд грн, тобто 3,1% плану.

Доходи загального фонду державного бюджету   фактично становлять  879,8 млрд гривень, що на 3,1% менше плану. У порівнянні з попереднім роком вони зросли на 5,5%.

Видатки загального фонду – 950 млрд гривень, що на 3,2% менше в порівнянні з плановими показниками. Мінфін підкреслив, що уряд у 2019 році повністю профінансував захищені статті.

За минулий рік 213,3 млрд гривень  скерували  на національну безпеку та оборону, 183,3 млрд гривень — на покриття дефіциту Пенсійного фонду, 130 млрд гривень — на освіту, 102,5 млрд гривень — на пільги, субсидії та держдопомогу, 95,1 млрд гривень — на медицину, 53,8 млрд гривень — на розвиток доріг та інфраструктури.

  • Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів припиняє виплати через недовиконання державного бюджету.
  • Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук запевнив, що Уряд в повному обсязі профінансує всі захищені статті витрат, в які входять пенсії, зарплати і всі соціальні виплати.
  • 20 грудня міністр фінансів України Оксана Маркарова запевнила, що про секвестр державного бюджету на 2019 роки (скорочення бюджетних витрат) не йдеться.
  • За даними ЗМІ, за станом на кінець 2019 року державний бюджет України недоотримає понад 51 млрд гривень. Це в рази більше ніж за кілька попередніх років.
Теги: Мінфін, держбюджет2019, Госказначейство

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