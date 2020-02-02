Загальний фонд державного бюджету України за перший місяць 2020 року недоотримав майже чверть запланованих доходів.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства фінансів України з посиланням на Державну казначейську службу.

Так, у січні доходи загального фонду держбюджету склали 42,6 млрд грн, що на 13,8 млрд грн або на 24,5 % менше плану (56,4 млрд грн).

У Мінфіні серед причин недовиконання доходів називають зміцнення гривні і нижчі газові тарифи.

“Головною причиною недовиконання доходів стали суттєві зміни макроекономічних показників порівняно з прогнозом Уряду, затвердженим у жовтні 2019 року. Це, зокрема, міцніший обмінний курс гривні (середній курс січня становив 24,1 грн/долар США, тоді як в бюджеті враховано середньорічний курс 27 грн/долар США), менший обсяг імпорту та нижчі ціни на газ”, – наголошується в повідомленні.

Згідно з оперативними даними, доходи загального фонду державного бюджету від податків і зборів (з урахуванням сум відшкодованого ПДВ), що адмініструє Державна податкова служба, були на 5,9 млрд грн нижче запланованих показників.

Доходи загального фонду держбюджету від податків і зборів, які адмініструються Державною митною службою, нижче запланованих на 7,9 млрд грн.

За даними Мінфіну, сукупні запозичення до загального фонду державного бюджету склали в січні 50,8 млрд грн (із яких на внутрішньому ринку 16,9 млрд грн). Погашення державного боргу в гривневому еквіваленті в січні склало 31,6 млрд грн.

Міністр фінансів Оксана Маркарова, коментуючи невиконання плану надходжень до держбюджету, запевнила, що в 2020 році всі потреби України будуть профінансовані.

“Ретельний аналіз, висновки і заходи вживаються. Як і в 2019 році, коли багато хто хибно передбачав 50/100/150 мільярдні “дірки”, яких в результаті злагодженої роботи влади і не прогнозувалося і не сталося, і в 2020 році ми, як би тяжко не було, відповідально відреагуємо на всі нові виклики і забезпечимо нормальне фінансування потреб країни”, – написала вона в Facebook.