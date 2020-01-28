Державний департамент США відмовив репортерці радіостанції, на якій працює журналістка Мері Келлі, яка посварилася з очільником відомства Майком Помпео, летіти з ними в поїздку країнами Європи та Середньої Азії.

Зміни в список були внесені за кілька днів до поїздки, повідомляє телеканал CNN

Таке рішення Держдепу на телеканалі пов’язали з недавнім інцидентом. Як відомо, журналістка радіостанції NPR заявила, що чиновник їй грубо відповідав, використовуючи нецензурну лексику. Держсекретар запевняє, що журналістка говорить неправду.

Під час поїздки Помпео, крім України (30 січня, – ред.), планує відвідати Великобританію, Білорусь, Казахстан і Узбекистан.

За інформацією телеканалу, Асоціація кореспондентів Держдепу заявила, що протестує проти рішення не брати журналістку на літак з Помпео.

“Прес-служба Держдепартаменту має давню традицію супроводжувати держсекретарів в їхніх поїздках, і ми вважаємо неприпустимою заборону окремому члену нашої асоціації”, – заявили в асоціації.

Варто зазначити, що відмовили в поїздці не Мері Келлі, а інший журналістці – Мішель Келемен.

Як відомо, державний секретар США Майк Помпео прибуде до Києва 30 січня.