Зміни в список були внесені за кілька днів до поїздки, повідомляє телеканал CNN
Таке рішення Держдепу на телеканалі пов’язали з недавнім інцидентом. Як відомо, журналістка радіостанції NPR заявила, що чиновник їй грубо відповідав, використовуючи нецензурну лексику. Держсекретар запевняє, що журналістка говорить неправду.
Під час поїздки Помпео, крім України (30 січня, – ред.), планує відвідати Великобританію, Білорусь, Казахстан і Узбекистан.
За інформацією телеканалу, Асоціація кореспондентів Держдепу заявила, що протестує проти рішення не брати журналістку на літак з Помпео.
“Прес-служба Держдепартаменту має давню традицію супроводжувати держсекретарів в їхніх поїздках, і ми вважаємо неприпустимою заборону окремому члену нашої асоціації”, – заявили в асоціації.
Варто зазначити, що відмовили в поїздці не Мері Келлі, а інший журналістці – Мішель Келемен.
Як відомо, державний секретар США Майк Помпео прибуде до Києва 30 січня.
- 30 грудня держсекретар США Майк Помпео підтвердив, що в 2020 році планує поїздку в Україну. Пізніше Помпео повідомив, що перенесе свій візит в Україну, Білорусь і Казахстан через масові протести в Іраку, під час яких було скоєно напад на посольство США.
- Голова Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна готова прийняти державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео та сподівається найближчим часом погодити нову дату візиту.