Держдеп США закликав громадян країни негайно повернутися додому або бути готовими залишитися за кордоном на невизначений час.

Про це повідомляється на сайті Госдепу.

“Державний департамент рекомендує громадянам США уникати будь-яких міжнародних поїздок через глобальне впливу COVID-19. У країнах, де комерційні варіанти від’їзду залишаються доступними, громадяни США, які проживають в Сполучених Штатах, повинні організувати негайне повернення, якщо вони не готові залишатися за кордоном протягом невизначеного періоду часу”, – йдеться в повідомленні.

Громадянам США, які проживають за кордоном, слід уникати всіх міжнародних поїздок.

“Якщо ви вирішили поїхати за кордон або вже знаходитеся за межами США: подумайте про негайне повернення в країну проживання, використовуючи будь-які доступні комерційні засоби; майте план поїздки, який не покладається на допомогу уряду США”, – відзначили в Держдепі.

Держдеп підняв оцінку небезпеки для мандрівників на максимальний, четвертий рівень.