Про це сказано в повідомленні Держдепу.

У відомстві закликали не подорожувати до Китаю, зазначивши, що якщо поїздка все ж відбудеться, то місцева влада має право повернути туристів на батьківщину без пояснення причин.

“Не подорожуйте до Китаю через новий коронавірус, вперше виявлений в Ухані, Китай … Туристи повинні бути готові до введення в дію обмежень на поїздки без попереднього повідомлення. Комерційні перевізники скоротили або призупинили маршрути в і з Китаю”, – сказано в повідомленні.

Представникам американського уряду також порадили тимчасово відкласти візити в Китай, якщо в таких була необхідність.

23 січня Держдеп вже відкликав з Китаю всіх дипломатів і членів їх сімей, а також інших держчиновників і політиків.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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