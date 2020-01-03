Державний департамент Сполучених Штатів Америки закликав своїх громадян в Іраку негайно покинути країну у зв'язку з напруженою ситуацією в регіоні.

Про це заявили в прес-службі Держдепу.

У відомстві нагадали про те, що раніше посольство США в Багдаді піддалося “нападу озброєних угруповань, підтримуваних Іраком”.

“У зв’язку із загостренням ситуації в Іраку і регіоні ми закликаємо громадян США негайно покинути Ірак. У зв’язку з нападами ополченців, підтримуваних Іраном, на територію посольства США, всі консульські операції було припинено. Громадяни США не повинні підходити до посольства”, – заявили у відомстві.