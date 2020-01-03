Про це заявили в прес-службі Держдепу.
У відомстві нагадали про те, що раніше посольство США в Багдаді піддалося “нападу озброєних угруповань, підтримуваних Іраком”.
“У зв’язку із загостренням ситуації в Іраку і регіоні ми закликаємо громадян США негайно покинути Ірак. У зв’язку з нападами ополченців, підтримуваних Іраном, на територію посольства США, всі консульські операції було припинено. Громадяни США не повинні підходити до посольства”, – заявили у відомстві.
- У Пентагоні заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких, за наказом президента Дональда Трампа, було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касима Сулеймані.
- Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив командира іранського елітного підрозділу “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції генерал-майора Касема Сулеймані.