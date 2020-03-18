Про це сказано в офіційній заяві на сайті Держдепу.

Якщо лідера ІДІЛ внесуть до такого списку, для нього це буде означати введення персональних санкцій, а також заборону для третіх осіб мати з ним справи, робити транзакції або надавати будь-яку підтримку.

“Сьогоднішня заява є частиною більш масштабних зусиль, спрямованих на подолання ІДІЛ. Ми повністю знищили так званий халіфат ІДІЛ в Іраку і Сирії і боремося з його філіями та мережами по всьому світу”, – заявили в Держдепі.

Варто зазначити, що Амір Мухаммад Саїд Абдал-Рахман аль-Мавла став лідером ІДІЛ після смерті попереднього лідера Абу Бакра аль-Багдаді.