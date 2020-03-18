Про це сказано в офіційній заяві на сайті Держдепу.
Якщо лідера ІДІЛ внесуть до такого списку, для нього це буде означати введення персональних санкцій, а також заборону для третіх осіб мати з ним справи, робити транзакції або надавати будь-яку підтримку.
“Сьогоднішня заява є частиною більш масштабних зусиль, спрямованих на подолання ІДІЛ. Ми повністю знищили так званий халіфат ІДІЛ в Іраку і Сирії і боремося з його філіями та мережами по всьому світу”, – заявили в Держдепі.
Варто зазначити, що Амір Мухаммад Саїд Абдал-Рахман аль-Мавла став лідером ІДІЛ після смерті попереднього лідера Абу Бакра аль-Багдаді.
- Раніше у Державному департаменті США заявили, що попри загибель лідера терористична організація “Ісламська держава” зберегла свою присутність по всьому світу завдяки розгалуженим мережним структурам та осередкам.
- 27 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що ватажок терористичного угруповання “Ісламська держава” Абу Бакр аль-Багдаді був убитий американськими спецпризначенцями.
- #Букви розповіли, що відомо про загиблого терориста.