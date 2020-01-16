Про це в Twitter повідомляє прес–служба російського парламенту.
Уточнюється, що на підтримку кандидатури Путіна проголосували 383 депутата Держдуми.
В той же час 41 депутат утримався від голосування, а проти не був ніхто.
Відзначається, що перед голосуванням представник президента в парламенті заявив, що Мішустін “відповідає всім вимогам до кандидата на пост прем’єр–міністра РФ“.
У свою чергу сам Михайло Мішустін розповів, що уряд повинен зайнятися підготовкою документів для реалізації послання президента країни Володимира Путіна.
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