Про це в Twitter повідомляє прес–служба російського парламенту.

Уточнюється, що на підтримку кандидатури Путіна проголосували 383 депутата Держдуми.

В той же час 41 депутат утримався від голосування, а проти не був ніхто.

Відзначається, що перед голосуванням представник президента в парламенті заявив, що Мішустін “відповідає всім вимогам до кандидата на пост прем’єр–міністра РФ“.

У свою чергу сам Михайло Мішустін розповів, що уряд повинен зайнятися підготовкою документів для реалізації послання президента країни Володимира Путіна.