Про це в Twitter повідомляє пресслужба російського парламенту.

Уточнюється, що на підтримку кандидатури Путіна проголосували 383 депутата Держдуми.

В той же час 41 депутат утримався від голосування, а проти не був ніхто.

Відзначається, що перед голосуванням представник президента в парламенті заявив, що Мішустін відповідає всім вимогам до кандидата на пост прем’єрміністра РФ.

У свою чергу сам Михайло Мішустін розповів, що уряд повинен зайнятися підготовкою документів для реалізації послання президента країни Володимира Путіна.

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