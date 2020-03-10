Про це повідомляє російське агентство “Інтерфакс”.

Так, 380 російських депутатів проголосували “за”, 43 –”проти”, один утримався.

Ініціативу про обнулення термінів внесла депутат від “Єдиної Росії”, колишній космонавт Валентина Терешкова. Відповідна поправка буде включена в законопроєкт про зміни до конституції РФ.

Виступаючи в Держдумі РФ, Терешкова заявила, що необхідно або взагалі прибрати обмеження на кількість президентських термінів, або, “якщо цього вимагатиме ситуація і цього захочуть люди, закласти в законі можливість для чинного президента знову обиратися на цю посаду”. Вона також оголосила, що жителі РФ виступають за те, “щоб Путін обов’язково залишився”.

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У поправці зазначено, що пропоноване в законопроєкті обмеження для однієї і тієї ж особи у вигляді двох президентських термінів “не перешкоджає особі, котра займала і (або) обіймає посаду президента РФ на момент набуття чинності цією поправкою, брати участь в якості кандидата на виборах президента Росії.., незалежно від кількості термінів, протягом яких зазначена особа займала цю посаду”.

Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що цю пропозицію потрібно обговорити з російським президентом Володимиром Путіним. Той прийшов у Думу після 15:00 і заявив, що згоден на обнулення, якщо це схвалить конституційний суд країни.

Чинна редакція конституції РФ передбачає заборону одній людині займати президентське крісло більше двох термінів поспіль. Чинний російських лідер Володимир Путін в 2018 році був обраний вдруге поспіль. Його повноваження повинні закінчитися в 2024 році.

Валентина Терешкова – льотчик-космонавт СРСР, перша в світі жінка-космонавт (1963), Герой Радянського Союзу (1963), генерал-майор авіації (1995), російський політик, депутат Державної думи РФ, член вищої ради “Єдиної Росії”.

Свій космічний політ (перший в світі політ жінки-космонавта) Терешкова здійснила 16 червня 1963 року на космічному кораблі Восток-6, він тривав майже три доби. Вона єдина в світі жінка, яка здійснила космічний політ наодинці.