Шпиталі Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки та "Укрзалізниці" є потенційним резервом ліжок для хворих на коронавірус COVID-19.

Про це розповів в ефірі “Громадського радіо” заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, МОЗ зараз шукає можливості, як і де перепрофілювати заклади для боротьби з коронавірусом.

“Зараз ми розглядаємо можливість залучення інститутів Академії медичних наук, лікарень відомчих служб, таких як “Укрзалізниця”, Державне управління справами, госпіталі МВС, СБУ, прикордонників. Це все потенційно наш резерв ліжок, які ми можемо розгортати”, – зазначив Ляшко.

Він уточнив, що також розглядається питання розгортання додаткових шпиталів.

“Також, додатково, на нараді у президента в суботу озвучувалося питання про місця, де можливо розгортати додатково госпіталі вже за межами закладів охорони здоров’я. В першу чергу мова йде про Київ, про Одеську та Донецьку області”, – розповів Ляшко.

За його словами, зараз “досить гостро” стоїть питання медичних кадрів – лікарів.

“Найбільш критичне те, що тимчасовий госпіталь можна розвернути, але туди повинні приїхати кваліфіковані кадри, лікарі. І ось питання з лікарями сьогодні досить гостре. Лікарів на парашутах не скинуть, і вони за одну годину не навчаться, або за тиждень. Тому, коли ми говоримо про необхідність дотримання протиепідемічних норм, і ми говорили про це навесні та влітку, ми вводимо всі ці обмеження недарма, а щоб запобігти стрімкому зростанню (захворювання, – ред.), щоб не було колапсу системи охорони здоров’я”, – наголосив Ляшко.

Він додав, що хоч система охорони здоров’я в Україні зараз справляється з ситуацією, але вона “не безрозмірна”.

“У кожного є резерв та запас потужності. Я б не хотів, щоб ми його випробували в Україні та почали вводити так зване медико-санітарне сортування”, – підсумував Ляшко.

(На відео – з 1 год. 4 хв.)