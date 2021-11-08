Міністерство закордонних справ України передало МЗС Грузії ноту протесту через переведення Міхеїла Саакашвілі до медичного закладу для ув'язнених без інформування української сторони.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС України.

Як повідомлялося, 8 листопада пенітенціарна служба Грузії сповістила, що Міхеїла Саакашвілі, який голодує, перевели з в’язниці до медзакладу для ув’язнених в Глдані. Народна депутатка Єлизавета Ясько, яка має романтичні стосунки з політиком, назвала це місце “найнебезпечнішим”. Про небезпеку його перебування там заявляла і грузинська омбудсмен Ніно Ломджарія.

Міністерство закордонних справ України своєю чергою заявило, що розчароване тим, що це таке переведення зробили без інформування української сторони.

“Сьогодні до зовнішньополітичного відомства Грузії передано офіційну ноту МЗС України з цього приводу”, — сповістили в МЗС.

Українське відомство вимагає його переведення до звичайної лікарні.

“Закликаємо грузинську сторону невідкладно перевезти Міхеїла Саакашвілі до цивільної медичної установи, яка б мала всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги”, — йдеться в заяві.

Перебування Саакашвілі в згаданому закладі “створює додаткові ризики і напруження, яких можна уникнути”, вважають в МЗС.