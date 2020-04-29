Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, відповідаючи на запитання, хто буде стежити за дотриманням карантинних заходів на ринках у разі їх відкриття.

“У нас є в державі відповідний орган Держпродспоживслужба, яка повинна контролювати, в тому числі, дотримання карантинних заходів на продовольчих ринках. Тобто питаннями контролю за тим, щоб все відбувалося в рамках тих правил, які будуть встановлені Урядом, займатиметься Держпродспоживслужба”, – зазначив міністр.

Степанов уточнив, що в разі виявлення порушень ринки будуть знову закривати.

“Якщо будуть великі порушення на тому чи іншому ринку, то їм (Держпродспоживслужбі, – ред.) буде надано право щодо закриття таких ринків. Тому що для нас здоров’я громадян дуже важливе, ми не можемо допустити спалахів в зв’язку з порушенням тих чи інших правил”, – наголосив Степанов.

(На відео – з 18:15)