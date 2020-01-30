Держсекретар Майк Помпео прибув до Києва: фото

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок на своїй сторінці в Twitter.

“Україна вітає доброго друга з США. Майк Помпео доклав зусиль особисто, щоб підтримати нас у важкі часи російської агресії”, – написав він.

“Добре бути в Києві сьогодні. Підтримка США для України залишається незмінною, і я збираюся відзначити це під час зустрічей з лідерами української влади для обговорення шляхів, якими ми можемо поліпшити наше стратегічне партнерство і посилити позиції України як вільної і демократичної держави”, – написав Помпео.