Держсекретар Майк Помпео прибув до Києва: фото

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок на своїй сторінці в Twitter.
“Україна вітає доброго друга з США. Майк Помпео доклав зусиль особисто, щоб підтримати нас у важкі часи російської агресії”, – написав він.
“Добре бути в Києві сьогодні. Підтримка США для України залишається незмінною, і я збираюся відзначити це під час зустрічей з лідерами української влади для обговорення шляхів, якими ми можемо поліпшити наше стратегічне партнерство і посилити позиції України як вільної і демократичної держави”, – написав Помпео.
- Раніше з’явилася інформація, що державний секретар США Майк Помпео нібито нагрубив журналістці Луїзі Келлі, котра запитала його про Україну під час інтерв’ю, темою якого був Іран. “Do you think Americans care about Ukraine? (Думаєш, що американців хвилює Україна?)”, – нібито запитав її Помпео.
- Згодом державний секретар США звинуватив журналістку радіо NPR Луїзу Келлі у брехні.