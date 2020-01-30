Держсекретар Майк Помпео прибув до Києва: фото

31 січня

00:03 Кросівки від Nike хотіли заборонити на змаганнях: вони допомагають бігати швидше

30 січня

22:59 ВООЗ: коронавірус зафіксований у 18 країнах за межами Китаю
22:44 Гендерно-нейтральний Санта, бобри та бізони: Unicode анонсувала 117 нових емодзі
22:10 The Guardian відмовилася від реклами нафтогазових компаній через зміни клімату
22:00 Чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні відклали на рік через коронавірус
21:17 Модель Ратаковскі знялася в рекламі нової колекції білизни власного бренду
20:53 Більшість українців вважають правильною реакцію Зеленського на катастрофу МАУ, – соцопитування
20:36 Поліція затримала підозрюваних у справі про бігборди проросійського змісту
19:58 Українці не повірили, що поїздка Зеленського до Оману була робочою, – соцопитування
19:49 ОБСЄ: Бойовики розміщують військову техніку з порушенням ліній відведення
19:39 Японський мільярдер передумав шукати супутницю для подорожі до Місяця
19:29 У Туреччині заявили, що ніколи не визнають анексію Криму
18:57 Через обстріли бойовиків на Донбасі поранено українського захисника
18:56 Популярна американська реперша одягла костюм від українського бренду
18:42 У Швеції з галереї вкрали скульптури Сальвадора Далі вартістю понад $500 тисяч
18:40 У Харкові прогримів вибух і сталася перестрілка: поліція ввела план «Сирена»
18:31 У МОЗ розповіли про перевірку українців, які прибули з Китаю
18:26 В ООН представили гуманітарний план для України на $158 млн
18:02 Новому фігуранту «справи Краяна» призначили 420 тисяч гривень застави
17:58 Помічник Зеленського просить журналістів з’ясувати авторів анонімних Telegram-каналів
17:46 Hummer випустить нову електричну вантажівку
17:33 Українські авіакомпанії після 4 лютого зупиняють рейси в Китай
17:32 Зеленський оголосив рік математики в Україні
17:03 Китайський коронавірус вже передавався від людини до людини в 4 країнах
16:59 Економічне зростання в Україні прискориться до 3,5% в 2020 році, – НБУ
16:37 Зупинення в РФ розслідування щодо моряків є «гачком», – Полозов
16:36 Помпео назвав Комуністичну партію Китаю «загрозою»
16:24 Засновник Alibaba пожертвував $14 млн на розробку вакцини проти коронавірусу

Держсекретар Майк Помпео прибув до Києва: фото

Увечері в четвер, 30 січня, державний секретар США Майк Помпео прибув до Києва.

Четвер, 30 січня 2020, 23:23

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок на своїй сторінці в Twitter.

“Україна вітає доброго друга з США. Майк Помпео доклав зусиль особисто, щоб підтримати нас у важкі часи російської агресії”, – написав він.

“Добре бути в Києві сьогодні. Підтримка США для України залишається незмінною, і я збираюся відзначити це під час зустрічей з лідерами української влади для обговорення шляхів, якими ми можемо поліпшити наше стратегічне партнерство і посилити позиції України як вільної і демократичної держави”, – написав Помпео.

  • Раніше з’явилася інформація, що державний секретар США Майк Помпео нібито нагрубив журналістці Луїзі Келлі, котра запитала його про Україну під час інтерв’ю, темою якого був Іран. “Do you think Americans care about Ukraine? (Думаєш, що американців хвилює Україна?)”, – нібито запитав її Помпео.
  • Згодом державний секретар США звинуватив журналістку радіо NPR Луїзу Келлі у брехні.
Теги: Майк Помпео, Київ

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!