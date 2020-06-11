Про це повідомляє портал Opendatabot.

“На початку року ми звернулися до Держстату з проханням надати статистику по смертності в Україні, в тому числі і від хвороб органів дихання, грипу та пневмоній. Також хотіли відстежувати динаміку під час карантину”, – йдеться у повідомленні.

За даними Держстату, до початку карантину щомісяця від хвороб дихальних шляхів вмирало близько 1000 чоловік, з них через ГРВІ та пневмонії – близько 500 осіб. Піковим місяцем з найбільшим смертністю людей від проблем з дихальними шляхами з року в рік залишається січень.

“Наприкінці травня ми знову звернулися до Держстату з проханням надати такі дані, що охоплюють період карантину, проте дізналися, що служба не публікує цю інформацію під час карантину”, – зазначають в Opendatabot.

Офіційні дані МОЗ України станом на 4 червня говорять про 747 смертей від коронавірусу з початку карантину – це в середньому 249 померлих на місяць. Цей показник удвічі менший даних про смертність від ГРВІ та пневмонії за той же період 2019 року.

Держстат у свою чергу повідомляє, що щомісячна статистика про кількість померлих за причинами смерті формується на підставі документів, які надають відділи міжрегіональні відділи реєстрації.

“З урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2″ та у зв’язку з необхідністю вжиття відповідних заходів, під час дії карантину відділи реєстрації призупинили надання територіальними органами Держстату примірників актових записів цивільного стану та документів, що засвідчують випадки смерті”.

Таким чином, щомісячна статистична інформація про кількість померлих буде сформована і оприлюднена в призначені терміни, але без розподілу померлих за причинами смерті.