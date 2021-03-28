Друга передача "Погляд з Банкової" на російськомовному державному телеканалі "Дом", створеному для жителів тимчасово окупованих територій, знову вийшла в ефір з прессекретаркою президента України Юлією Мендель.

Програма вийшла на російськомовному державному телеканалі “Дом”.

Нагадаємо, минулого тижня розгорівся скандал з прессекретаркою президента України Юлією Мендель. На телеканалі “Дом” вийшла авторська передача “Погляд з Банкової з Юлією Мендель”. Після бурхливої реакції на цей анонс телеканал опублікував звернення, в якому перепросив за можливу плутанину.

У “Домі” заявили, що “Погляд з Банкової” — це серія програм, в якій головними дійовими особами виступатимуть стейкхолдери, пов’язані з Офісом президента, а прессекретарка президента стала піонером шоу.

“Піонером стала прессекретарка президента Юлія Мендель, яка погодилася спеціально для аудиторій каналу з тимчасово окупованих територій і Донецької та Луганської областей давати відповіді на запитання як спікер президента і пояснювати позицію влади з актуальних для наших глядачів тем. У наступних епізодах серії програм “Погляд з Банкової” запланована поява інших стейкхолдерів або спікерів представників влади як запрошених гостей або експертів”, — йдеться в повідомленні.

Незважаючи на запевнення телеканалу, друга передача вийшла в ефір знову з Юлієї Мендель.

У 10-хвилинній програмі Мендель прокоментувала загострення військової ситуації на Донбасі, розповіла як проходить вакцинація від COVID-19 і як зробити щеплення людям, які не входять до групи перших етапів вакцинації. Також прессекретарка Зеленського розповіла, коли жителі тимчасово окупованих територій зможуть обирати депутатів Верховної Ради України.