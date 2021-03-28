Програма вийшла на російськомовному державному телеканалі “Дом”.
Нагадаємо, минулого тижня розгорівся скандал з прессекретаркою президента України Юлією Мендель. На телеканалі “Дом” вийшла авторська передача “Погляд з Банкової з Юлією Мендель”. Після бурхливої реакції на цей анонс телеканал опублікував звернення, в якому перепросив за можливу плутанину.
У “Домі” заявили, що “Погляд з Банкової” — це серія програм, в якій головними дійовими особами виступатимуть стейкхолдери, пов’язані з Офісом президента, а прессекретарка президента стала піонером шоу.
“Піонером стала прессекретарка президента Юлія Мендель, яка погодилася спеціально для аудиторій каналу з тимчасово окупованих територій і Донецької та Луганської областей давати відповіді на запитання як спікер президента і пояснювати позицію влади з актуальних для наших глядачів тем. У наступних епізодах серії програм “Погляд з Банкової” запланована поява інших стейкхолдерів або спікерів представників влади як запрошених гостей або експертів”, — йдеться в повідомленні.
Незважаючи на запевнення телеканалу, друга передача вийшла в ефір знову з Юлієї Мендель.
У 10-хвилинній програмі Мендель прокоментувала загострення військової ситуації на Донбасі, розповіла як проходить вакцинація від COVID-19 і як зробити щеплення людям, які не входять до групи перших етапів вакцинації. Також прессекретарка Зеленського розповіла, коли жителі тимчасово окупованих територій зможуть обирати депутатів Верховної Ради України.
- Як повідомлялося раніше, 4 березня вийшла стаття прессекретарки президента Юлії Мендель для американського аналітичного центру Atlantic Council, в якій вона написала про боротьбу Володимира Зеленського з олігархами як виконання його передвиборних обіцянок.
- У коментарях до статті про те, що президент готовий кинути виклик будь-якому олігархові, Мендель посперечалася зі шведським економістом, старшим науковим співробітником Atlantic Council Андерсом Аслундом. У розпалі онлайнової дискусії Мендель натякнула, що Аслунд критикує Зеленського, бо ображений через звільнення з наглядової ради “УЗ”.
- Аслунд, коментуючи сварку, заявив: “Не чекаю на вибачення, Мендель не знає як виконувати свою роботу”.