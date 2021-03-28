Третя передача "Погляд з Банкової" на російськомовному державному телеканалі "Дом", створеному для жителів тимчасово окупованих територій, знову вийшла в ефір з прессекретаркою президента України Юлією Мендель.

Програма вийшла на російськомовному державному телеканалі “Дом”.

Нагадаємо, минулого тижня розгорівся скандал з прессекретаркою президента України Юлією Мендель. На телеканалі “Дом” вийшла авторська передача “Погляд з Банкової з Юлією Мендель”. Після бурхливої реакції на цей анонс телеканал опублікував звернення, в якому перепросив за можливу плутанину.

У “Домі” заявили, що “Погляд з Банкової” — це серія програм, в якій головними дійовими особами виступатимуть стейкхолдери, пов’язані з Офісом президента, а прессекретарка президента стала піонером шоу.

“Піонером стала прессекретарка президента Юлія Мендель, яка погодилася спеціально для аудиторій каналу з тимчасово окупованих територій і Донецької та Луганської областей давати відповіді на запитання як спікер президента і пояснювати позицію влади з актуальних для наших глядачів тем. У наступних епізодах серії програм “Погляд з Банкової” запланована поява інших стейкхолдерів або спікерів представників влади як запрошених гостей або експертів”, — йдеться в повідомленні.

Незважаючи на запевнення телеканалу, друга передача вийшла в ефір знову з Юлієї Мендель.

У 10-хвилинній програмі Мендель прокоментувала загострення військової ситуації на Донбасі, розповіла як проходить вакцинація від COVID-19 і як зробити щеплення людям, які не входять до групи перших етапів вакцинації. Також прессекретарка Зеленського розповіла, коли жителі тимчасово окупованих територій зможуть обирати депутатів Верховної Ради України.

Всього вже вийшло чотири передачі – три з яких – із Мендель.