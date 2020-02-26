Офіс генерального прокурора України направив до прокуратур Одеси і Києва матеріали щодо рішення суду, яке може призвести до остаточного переходу в приватну власність "Одеської кіностудії".

Про це йдеться в документі, направленому Офісом генпрокурора на адресу Гільдії кінематографістів Одеси. Документ має у своєму розпорядженні редакція одеського видання “Таймер”.

Так, 21 січня 2020 року Господарський суд Києва ухвалив рішення про передачу із держвласності 12% акцій ПрАТ “Одеська кіностудія”. Позов був поданий самою кіностудією до Міністерства культури. Вона вимагала конфіскувати у держави акції на суму в 7,4 млн грн.

Відтак, державний пакет акцій у розмірі 50 % плюс 1 акція скоротився до 38 %, і держава по суті може втратити контроль над кіностудією.

“Ваше електронне звернення щодо можливого порушення інтересів держави в зв’язку з винесенням Господарським судом Києва рішення… про відчуження з державної власності понад 10 % акцій ПрАТ “Одеська кіностудія”, неоскарження Міністерством культури зазначеного рішення… розглянуто… Воно спрямоване для вирішення в прокуратури м. Києва і Одеській області”, – йдеться у відповіді Офісу генпрокурора.

Згідно з повідомленням на сайті “Одеської кіностудії”, власниками її акцій є: держава Україна в особі Міністерства культури України, ТОВ “Нова кіностудія” (м. Одеса – 24,99 % від статутного капіталу) і ТОВ “Медіа коворкінг” (м. Київ – 24,99 % від статутного капіталу).

Вважається, що за фірмами, які є власниками приватного пакета акцій кіностудії, стоять нардеп від “Слуги народу” Олександр Ткаченко і бізнесмен-забудовник Андрій Вавриш.

Зокрема, сам Вавриш в інтерв’ю Bihus.info розповідав, що веде спільний бізнес із колишнім гендиректором “1+1”, нардепом Олександром Ткаченком (мова йде про “Одеську кіностудію”).

Вавриш став співвласником Одеської кіностудії в 2018 році. До того моменту половина акцій кіностудії належала Міністерству культури України, а інша половина (49,99 %) – приватній компанії “Нова кіностудія”, яка пов’язана з Ткаченком.

Сьогодні приватна частка в рівній мірі поділена між двома юридичними особами – ТОВ “Нова кіностудія” і ТОВ “Медіа коворкінг”.