Острівна тихоокеанська держава Палау стала першою в світі країною, яка заборонила сонцезахисні креми, шкідливі для коралів і морського життя.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Починаючи з 1 січня 2020 року, сонцезахисний крем, який включає токсичні інгредієнти, зокрема оксибензон, заборонено використовувати і продавати.

Таке рішення було прийнято через те, що креми наносять шкоду навколишньому середовищу, в тому числі коралам і тропічним рибам.

“Ми повинні жити і поважати навколишнє середовище, оскільки навколишнє середовище – це гніздо життя”, – зазначив президент Палау Томас Ременгесау.

Він уточнив, що токсичні речовини з сонцезахисних кремів були виявлені в багатьох місцях островів, а також у тканинах живих істот.

“Коли наука говорить нам, що така практика шкодить кораловим рифам, популяціям риби або ж океану, наші люди звертають на це увагу, і наші відвідувачі теж роблять це. Токсичні хімічні речовини, що входять до складу сонцезахисного крему, були знайдені в найважливіших природних зонах Палау і в тканинах наших найвідоміших видів. Ми не проти того, щоб бути першою державою, яка заборонила ці хімічні речовини, і ми виконаємо свою роль для поширення цієї практики”, – наголосив Ременгесау.

Острівна держава Палау позиціонує себе як “незайманий рай” для дайверів. Лагуна на Скелястих островах Палау є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Населення країни складає понад 20 тисяч осіб, що проживають на сотнях островів.

Заборона на використання сонцезахисного кремі була анонсована ще в 2018 році.

Крім Палау, заборонити сонцезахисний крем планують Гаваї, Американські Віргінські острови і острів Бонейр на півдні Карибського моря, який належить Нідерландам.

Республіка Палау – острівна держава, асоційована з США, в Філіппінському морі Тихого океану, розташована в 800 км на схід від Філіппін і на північ від Індонезії. Вона складається з 328 островів загальною площею 458 кв. км, відноситься до Мікронезії.

Країна складається з 16 штатів. Її столиця – Нгерулмуд. Глава виконавчої влади – президент, законодавчий орган – двопалатні національні законодавчі збори (сенат і палата делегатів).