Під час карантину через атиповий коронавірус в Україні виділять по 300 гривень ряду домогосподарств у вигляді компенсації плати за комунальні послуги.

Про це на брифінгу розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

“Уряд гарантує безперебійну роботу програми житлових субсидій. Більш того, ми зараз посилюємо цей напрямок роботи в умовах карантину. На найближчому засіданні уряду ми будемо пропонувати прийняти рішення, яким хочемо встановити додатково компенсацію витрат для 3 млн домогосподарств – це ті домогосподарства, які сьогодні отримують субсидію, на оплату окремих комунальних послуг в період карантин”, – розповіла міністр.

За словами Лазебної, соціальні нормативи користування електроенергією будуть збільшені на 50%.

Середні компенсації становитимуть 300 гривень.

“Ми підсилюємо соціальний захист громадян, які зараз будуть без роботи, в період карантину втратять свою роботу. Ми для них спростимо порядок надання субсидій”, – пояснила Лазебная.

Раніше перший заступник мера Києва Микола Поворозник пояснив механізм отримання спеціальних перепусток на громадський транспорт під час карантину в Києві.