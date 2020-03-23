Про це на брифінгу розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.
“Уряд гарантує безперебійну роботу програми житлових субсидій. Більш того, ми зараз посилюємо цей напрямок роботи в умовах карантину. На найближчому засіданні уряду ми будемо пропонувати прийняти рішення, яким хочемо встановити додатково компенсацію витрат для 3 млн домогосподарств – це ті домогосподарства, які сьогодні отримують субсидію, на оплату окремих комунальних послуг в період карантин”, – розповіла міністр.
За словами Лазебної, соціальні нормативи користування електроенергією будуть збільшені на 50%.
Середні компенсації становитимуть 300 гривень.
“Ми підсилюємо соціальний захист громадян, які зараз будуть без роботи, в період карантину втратять свою роботу. Ми для них спростимо порядок надання субсидій”, – пояснила Лазебная.
Раніше перший заступник мера Києва Микола Поворозник пояснив механізм отримання спеціальних перепусток на громадський транспорт під час карантину в Києві.
- 21 березня мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення карантинних заходів у столиці, зокрема, про зупинення роботи громадського транспорту з 23 березня.
- 17 березня з 23:00 вечора в Києві припинив роботу метрополітен у зв’язку з введенням в країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19. У зв’язку з цим КП “Київпастранс” оприлюднив маршрути наземного транспорту, які дублюють гілки метро.
- Кияни, які раніше діставалися на роботу і з роботи на метро, змушені шукати інші способи це зробити. В результаті жителям столиці довелося годинами стояти на зупинках в очікуванні транспорту, утворюючи величезні черги.