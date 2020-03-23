Про це на брифінгу розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

“Уряд гарантує безперебійну роботу програми житлових субсидій. Більш того, ми зараз посилюємо цей напрямок роботи в умовах карантину. На найближчому засіданні уряду ми будемо пропонувати прийняти рішення, яким хочемо встановити додатково компенсацію витрат для 3 млн домогосподарств – це ті домогосподарства, які сьогодні отримують субсидію, на оплату окремих комунальних послуг в період карантин”, – розповіла міністр.

За словами Лазебної, соціальні нормативи користування електроенергією будуть збільшені на 50%.

Середні компенсації становитимуть 300 гривень.

“Ми підсилюємо соціальний захист громадян, які зараз будуть без роботи, в період карантину втратять свою роботу. Ми для них спростимо порядок надання субсидій”, – пояснила Лазебная.

Раніше перший заступник мера Києва Микола Поворозник пояснив механізм отримання спеціальних перепусток на громадський транспорт під час карантину в Києві.