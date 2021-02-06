Сьогодні у Києві на ринку "Столичний" охоронці скоїли напад на знімальну групу інформаційного агентства "Великий Київ".

Про це поінформували у самому агентстві й оприлюднили відео нападу.

Зазначається, що журналіст Максим Юр‘єв та оператор, які є штатними співробітниками агентства, виконували редакційне завдання: готували матеріал про ціни на ринку і як саме можна заощадити киянам.

Практично одразу після початку роботи журналіста група охоронців “Столичного”, без будь-яких пояснень, застосовуючи фізичну силу, накинулися на знімальну групу, почали перешкоджати фільмуванню, а згодом силою випхали журналіста та оператора з ринку.

При цьому на ринку ніде не було якоїсь вказівки, що фільмування там заборонено.

За даними агенції, охоронці також вихоплювали телефони у пересічних громадян – свідків конфлікту.

Зазначається, що охоронці відмовилися показувати документи, які б засвідчували їх особу та приналежність до виконання якихось обов’язків на ринку. На голові охоронців були щільно натягнуті капюшони та бафи, що ускладнює встановлення їх особи.

Після інциденту журналіст викликав поліцію, щоб скласти заяву про злочин.

В агентстві вказують на те, що охоронці ринку порушили ст. 171 Кримінально кодексу України (“Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів”), а також ст. 347-1 КК (“Умисне знищення або пошкодження майна журналіста”).