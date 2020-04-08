В Офісі Президента вважають, що говорити про пом'якшення карантину поки що не можна.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

Уточнюється, що до згоди про те, що говорити про пом’якшення карантину ще не можна, прийшли на нараді за участю Президента Володимира Зеленського.

Відзначається, що ключовим питанням є Великодні свята, які наближаються і становлять загрозу скупчення людей.

“Карантин – це те, що нас рятує. Завдяки тому, що ми ввели його вчасно, поширення коронавірусу відбувається не так швидко”, – вважає Президент.

При цьому, за словами Зеленського, “багато українців відповідально ставляться до карантину”.

“Ми повинні бути відповідальними з приводу людей і зробити все, щоб полегшити їхнє життя в цей час”, – додав Президент.