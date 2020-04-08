Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.
Уточнюється, що до згоди про те, що говорити про пом’якшення карантину ще не можна, прийшли на нараді за участю Президента Володимира Зеленського.
Відзначається, що ключовим питанням є Великодні свята, які наближаються і становлять загрозу скупчення людей.
“Карантин – це те, що нас рятує. Завдяки тому, що ми ввели його вчасно, поширення коронавірусу відбувається не так швидко”, – вважає Президент.
При цьому, за словами Зеленського, “багато українців відповідально ставляться до карантину”.
“Ми повинні бути відповідальними з приводу людей і зробити все, щоб полегшити їхнє життя в цей час”, – додав Президент.
- В Україні станом на ранок 8 квітня зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 206 нових випадків. Це найбільша кількість випадків зараження, яка була зафіксована в Україні за добу з початку спалаху вірусу.
- Кабінет Міністрів України з 6 квітня посилив карантин у країні в зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19. #Букви пояснювали, що заборонено і дозволено українцям.