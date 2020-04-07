Про це йшла мова у відеозверненні міністра, опублікованому в Telegram.

Голова Міністерства охорони здоров’я зазначив, що розуміє обурення громадян, пов’язане з карантином, але говорити про його скасування поки, за його словами, рано.

“З початку тижня в Україні діє посилений режим карантину. Багатьом з вас це не подобається. З цього приводу в соціальних мережах часто зустрічаються негативні коментарі. Звичайно, сидіти вдома четвертий тиждень нелегко. Це дійсно важко, але краще пережити дискомфорт вдома здоровим, ніж — не дай Бог — захворіти. Говорити про те, коли завершиться карантин, поки рано”, — сказав Степанов.

Нагадаємо, 6 квітня розпочали діяти посилені заходи карантину у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.

Серед нововведень, заборонено перебування в громадських місцях без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно. Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем.

Також заборонено ходити більш ніж по двоє людей. Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; Не допускається проведення всіх масових заходів. Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу. Пенсіонерам, яким більше 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності. Також заборонено самовільно залишати місця обсервації/ізоляції.