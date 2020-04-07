Про це йшла мова у відеозверненні міністра, опублікованому в Telegram.
Голова Міністерства охорони здоров’я зазначив, що розуміє обурення громадян, пов’язане з карантином, але говорити про його скасування поки, за його словами, рано.
“З початку тижня в Україні діє посилений режим карантину. Багатьом з вас це не подобається. З цього приводу в соціальних мережах часто зустрічаються негативні коментарі. Звичайно, сидіти вдома четвертий тиждень нелегко. Це дійсно важко, але краще пережити дискомфорт вдома здоровим, ніж — не дай Бог — захворіти. Говорити про те, коли завершиться карантин, поки рано”, — сказав Степанов.
Нагадаємо, 6 квітня розпочали діяти посилені заходи карантину у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.
Серед нововведень, заборонено перебування в громадських місцях без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно. Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем.
Також заборонено ходити більш ніж по двоє людей. Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; Не допускається проведення всіх масових заходів. Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу. Пенсіонерам, яким більше 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності. Також заборонено самовільно залишати місця обсервації/ізоляції.
- Напередодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував пом’якшення карантинних заходів після 24 квітня, але не повну їх скасування.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.