Це передає національне агентство “Укрінформ”.

Уточнюється, що в коментарі журналістам таку інформацію озвучила спікер ГБР Анжеліка Іванова.

“З приводу проєкту повідомлення про підозру, наскільки мені відомо, він був повернутий з Генеральної прокуратури без погодження, аргументуючи це тим, що немає рішення по іншій особі, а саме — яка є народним депутатом України. І, власне, допоки не буде прийнято рішення по цій особі, то, відповідно, і цей проєкт повідомлення про підозру наразі є таким, який не погоджено”, – сказала вона.

Також спікер підкреслила, що розвиток подій в цій справі зараз передбачити важко.

“Тому що тут уже в подальшому, в міру того, як буде розвиватися слідство, в міру того, скільки доказів буде здобуто, в тому числі, і по народному депутату, і власне, по громадянці, відповідно, можливо, буде підготовлений інший документ або якось скоригований”, – розповіла вона.

Як повідомлялося раніше, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через висловлювання депутатки від “Європейської Солідарності” Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій про Президента України Володимир Зеленський.

Йдеться про різкі репліки Федини про можливі загрози життю Зеленського, які прозвучали в її спільному з блогеркою Марусею Звіробій відео. Ролик був присвячений скандальній розмові Зеленського з добровольцями в Золотому на Донбасі, під час якої Глава держави в різкій формі вимагав від них здати зброю. Зокрема, Федина сказала, що Зеленський був недостатньо екіпірований під час поїздки на передову, а там “ненароком може вибухнути граната”.