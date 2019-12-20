Про це повідомили в прес-службі ГПУ.

Повідомляється, що після обстрілу з боку бойовиків українські правоохоронці вилучили відстріляні боєприпаси. Ці боєприпаси були зроблені на території РФ.

“Мова йде про гранату, випущену з реактивного штурмового гранатомета РШГ-1 “Таволга”, 2006 року випуску, виробництва РФ. У Збройних Силах України виріб РШГ-1 “Таволга” на озброєнні не перебував та не перебуває”, — пояснили в ГПУ.

Також у відомстві зазначили, що ці докази будуть використані у справах проти Російської Федерації в міжнародних і національних судах.