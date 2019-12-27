Генпрокуратура повернула до Держбюро розслідувань проєкт підозри нардепу Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій для усунення недоліків.

Про це повідомили в прес-службі ГПУ.

“Генеральна прокуратура України повернула до ДБР проєкт повідомлення про підозру особам у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 КК України для усунення недоліків та проведення необхідних слідчих і процесуальних дій”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що йдеться про низку суперечностей та порушень вимог Конституції України, Кримінально-процесуального кодексу України, законів України “Про статус народного депутата України”, “Про Регламент Верховної Ради України”.

“29 листопада 2019 та до сих пір недоліки слідчими ДБР не усунуто та повторно підозра в Генеральну прокуратуру для узгодження не надходила”, – зазначили в ГПУ.

Як повідомлялося раніше, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через висловлювання депутатки від “Європейської Солідарності” Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій щодо Президента України Володимир Зеленський.