Про це повідомили в прес-службі ГПУ.
“Генеральна прокуратура України повернула до ДБР проєкт повідомлення про підозру особам у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 КК України для усунення недоліків та проведення необхідних слідчих і процесуальних дій”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що йдеться про низку суперечностей та порушень вимог Конституції України, Кримінально-процесуального кодексу України, законів України “Про статус народного депутата України”, “Про Регламент Верховної Ради України”.
“29 листопада 2019 та до сих пір недоліки слідчими ДБР не усунуто та повторно підозра в Генеральну прокуратуру для узгодження не надходила”, – зазначили в ГПУ.
Як повідомлялося раніше, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через висловлювання депутатки від “Європейської Солідарності” Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій щодо Президента України Володимир Зеленський.
Йдеться про різкі репліки Федини про можливі загрози життю Зеленського, які прозвучали в її спільному з блогеркою Марусею Звіробій відео. Ролик був присвячений скандальній розмові Зеленського з добровольцями в Золотому на Донбасі, під час якої Глава держави в різкій формі вимагав від них здати зброю. Зокрема, Федина сказала, що Зеленський був недостатньо екіпірований під час поїздки на передову, а там “ненароком може вибухнути граната”.
26 листопада Державне бюро розслідувань (ДБР) скерувало до Генпрокуратури підозру за статтею Кримінального кодексу України “Погроза вбивством щодо президента України” депутатці від “Європейської Солідарності” Софії Федині і волонтерці Марусі Звіробій.
28 листопада вранці до будинку активістки і волонтерки Марусі Звіробій у місті Калинівка прийшли з обшуком детективи Державного бюро розслідувань. У ДБР повідомили, що під час обшуку вдома у волонтерки Марусі Звіробій вилучили три одиниці зброї. За її словами, під час обшуку у неї забрали зброю, флешку і телефон.
- Державне бюро розслідувань запросило волонтерку, учасницю бойових дій Марусю Звіробій на допит у понеділок, 2 грудня, на 11:00.
- Перед приходом на допит волонтерки Марусі Звіробій під будівлею Державного бюро розслідувань (ДБР) посилили охорону.