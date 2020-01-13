Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Прийшла відповідь на мій запит в ГПУ з приводу протиправних дій Романа Труби. У документі зазначено, що 13 грудня з цього питання було розпочато досудове розслідування за статтею 343 КК (втручання в діяльність працівників правоохоронних органів) і статтею 387 КК (розголошення даних досудового слідства)”, – пише Гончаренко.

Також нардеп додав, що ведення справи доручили Головному слідчому управлінню поліції.

“Записи з кабінету Труби, які були оприлюднені, доводять, що екс-керівник відомства неодноразово і цинічно порушував закон. У цьому випадку просто звільнення з посади – недостатньо. Вважаю, що неупереджене розслідування дій Труби та інших фігурантів – це справа честі для правоохоронців” , – заявив Гончаренко.