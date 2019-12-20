Відповідний документ є у розпорядженні #Букв.

Згідно з документом, 12 грудня, в день проведення брифінгу міністерства внутрішніх справ, присвяченого розслідуванню вбивства журналіста Павла Шеремета, перший заступник Генерального прокурора Віталій Касько змінив склад прокурорів, які займаються цією справою.

“З метою забезпечення кваліфікованого досудового розслідування з урахуванням досвіду процесуальних керівників та навантаження на них виникла необхідність в заміні складу групи прокурорів”, — йдеться в постанові.

Так було призначено прокурорів: Олександра Лукашенка, Іван Темченка та Юрія Грицая.

Варто відзначити, що на брифінгу, напередодні якого відбулися зміни в складі групи прокурорів, були присутні, зокрема, голова міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков та Президент України Володимир Зеленський.

Крім того, як стало відомо редакції з власних джерел, одного з прокурорів, призначених у справі Шеремета, — Олександра Лукашенка — звільнили з посади. Причиною для цього стало те, що прокурор не зміг пройти переатестацію.

Нагадаємо, саме Лукашенко підписав підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу одному з фігурантів справи — Андрію Антоненку. Хто такий Олександр Лукашенко та якою кількістю майна володіє сім’я прокурора з 16-річним стажем раніше розбиралися #Букви.

Фото: #Букви

#Букви скерували до ГПУ запит щодо того, що послужило причиною такої раптової заміни та чи пов’язана вона з проведенням брифінгу.

Нагадаємо, напередодні співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугарь, лікарка та волонтерка Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. Результати розслідування та імена підозрюваних були озвучені на брифінгу МВС 12 грудня. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

У ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Сам Антоненко наголосив в суді, що визнає провину тільки через тиск або тортури.

Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета і Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.