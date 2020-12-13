Найбільш довгоочікувана відеогра року – Cyberpunk 2077 встановила абсолютний рекорд у Steam за кількістю одночасних гравців: понад 1 млн осіб.

Про це повідомляє видання Engadget.

Як відомо, Steam – це онлайн-сервіс цифрового поширення комп’ютерних ігор і програм, який виконує роль засобу технічного захисту авторських прав, платформи для ігор і потокового мовлення, а також соціальної мережі для гравців.

Згідно з базою даних Steam, 10 грудня, відразу після запуску Cyberpunk 2077, кількість геймерів, котрі одночасно грали в неї, перевищила 1 млн осіб (1 003 262 людини).

Цей показник перевищує попередній рекорд Steam, встановлений ще в 2015 році: тоді в комп’ютерну гру Fallout 4 одночасно грали 472 тис. 962 геймера.

Як зазначає видання, оскільки Cyberpunk 2077 також доступна в сервісі цифрової дистрибуції комп’ютерних ігор GoG, в Epic Games Store, а також в ігровому потоковому сервісі Stadia і в GeForce Now, можна припустити, що геймерів, котрі відразу ж взялися освоювати нову відеогру, було значно більше.

Реліз Cyberpunk 2077 через ажіотаж навіть спровокував нетривалі збої в роботі Steam.

Як відомо, Cyberpunk 2077 – комп’ютерна рольова гра в жанрі Action/RPG. Вона була розроблена польською студією CD Projekt RED (творцем популярних ігор про “Відьмака”).

Cyberpunk 2077 є продовженням гри “Кіберпанк 2020”, дії відбуваються через 57 років у великому місті Найт-Сіті, розташованому в штаті Каліфорнія. Гра оповідає про пригоди персонажа на ім’я Ві (англ. V), стать, параметри зовнішності і минуле якого гравці зможуть обирати самостійно. Гравцеві надається на вибір низка ігрових класів з можливістю їх комбінування. Ігровий світ складається з міста, поділеного на унікальні райони, в якому присутній повний цикл дня і ночі.