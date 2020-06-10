У Чернівецькій області під час затримання грабіжник поранив двох співробітників поліції.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

“У Чернівецькій області затримали чоловіка, який при спробі втечі відстрілювався від поліцейських. В результаті він поранив двох правоохоронців, які застосували зброю у відповідь”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що поліцейські отримали дані про те, що 36-річний раніше судимий іноземець готує напад на приватний будинок.

За інформацією поліції, чоловік міг бути озброєний, тому при затриманні було залучено спецпідрозділ КОРД. У будинку, який злочинець імовірно збирався пограбувати, правоохоронцями була влаштована засідка.

Повідомляється, що чоловік потрапив у будинок через вікно підвалу вночі на 10 червня. Почувши фразу “працює поліція”, він намагався втекти і почав стрілянину, в результаті якої двоє поліцейських отримали вогнепальні поранення. Для того, щоб затримати злочинця, поліцейські також використовували вогнепальну зброю і поранили його в стегно.