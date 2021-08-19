З нагоди відзначення Дня Державного Прапора та 30-ої річниці Незалежності України в Києві 23-24 серпня заплановані зміни в роботі метрополітену.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Так, 23 серпня протягом дня закриють вхід та вихід станції метро “Золоті ворота” на вулиці Володимирській.

24 серпня від початку руху до 13:00 закриють вхід та вихід станції метро “Майдан Незалежності” та перехід на станцію “Хрещатик”. Проїзд потягів здійснюватиметься без зупинки на станції “Майдан Незалежності”.

Також 24 серпня з 8:00 до 13:00 закриють вхід та вихід станції метро “Хрещатик” на Алеї Героїв Небесної Сотні.

У ніч на 25 серпня метрополітен продовжить роботу на дві години.

Зазначається, що в разі потреби 24 серпня перед початком урочистого концерту (початок о 18:30) залежно від пасажиропотоку можливе обмеження на вхід для пасажирів станції метро “Олімпійська”. А після закінчення концерту можливе обмеження входу станцій “Олімпійська”, “Площа Льва Толстого” і “Палац Спорту”.

Нагадаємо, що в Офісі президента представили план святкування 30-річчя Незалежності України. Святкові заходи пройдуть з 22 по 24 серпня. У цей період по всій країні відбудеться понад 150 заходів.

24 серпня з нагоди 30-річчя Незалежності України в центрі Києва на НСК “Олімпійському” відбудеться урочистий концерт “Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни”. На сцені з’явиться понад 30 виконавців і гуртів, серед яких співаки Олег Винник, MONATIK, Оля Полякова та інші.

Про те, хто виступатиме 24 серпня, та чому це концерт “із присмаком зради”, можна прочитати в матеріалі #Букв.