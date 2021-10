Про це повідомляє телеканал CNN.

56-річна Софі вперше звернула увагу на тему менопаузи ще в травні, коли вона описала цей період як відчуття, ніби хтось вийняв її мозок.

“Коли нам кажуть, що у нас мають початися місячні, чи завжди нам кажуть, що прийде час, коли вони мають і закінчиться?” – заявила вона під час відеодзвінка для благодійної організації “Добробут жінок”.

To mark #MenopauseAwarenessMonth, The Countess of Wessex joined her Patronage, @WellbeingofWmen, to launch their new ‘Menopause Workplace Pledge'.

The charity is calling on employers to support women going through menopause in the workplace.

Follow @WellbeingofWmen for more. pic.twitter.com/pGCtyevCt3

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 5, 2021