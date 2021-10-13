Коли минулого року Меган, герцогиня Сассекська, розповіла про свій викидень, її хвалили за проявлену хоробрість. Тепер Софі, графиня Вессекська і невістка королеви Єлизавети II, говорить про інше суто особисте питання - менопаузу.

Про це повідомляє телеканал CNN.

56-річна Софі вперше звернула увагу на тему менопаузи ще в травні, коли вона описала цей період як відчуття, ніби хтось вийняв її мозок.

“Коли нам кажуть, що у нас мають початися місячні, чи завжди нам кажуть, що прийде час, коли вони мають і закінчиться?” – заявила вона під час відеодзвінка для благодійної організації “Добробут жінок”.

To mark #MenopauseAwarenessMonth, The Countess of Wessex joined her Patronage, @WellbeingofWmen, to launch their new ‘Menopause Workplace Pledge'. The charity is calling on employers to support women going through menopause in the workplace. Follow @WellbeingofWmen for more. pic.twitter.com/pGCtyevCt3 — The Royal Family (@RoyalFamily) October 5, 2021

Це був перший раз, коли член королівської сім’ї відкрито поділилася своїм досвідом місячних і менопаузи.

Навряд чи хтось очікує, що саме члени королівської сім’ї будуть говорити на такі глибоко особисті та відверті теми, враховуючи, наскільки конфіденційною є королівська сім’я. І коли вони все ж таки говорять на такі теми – посилання суспільству стає більш потужним.

Графиня Софі хоче, щоб бізнес робив більше для підтримки жінок, які переживають менопаузу, що часто трапляється в той момент життя, коли їхня кар’єра повинна бути на піку.

Читайте також: Ученые рассказали о способе отсрочить менопаузу на 20 лет

Організація “Добробут жінок” повідомляє, що близько 900 000 жінок у Великій Британії звільнилися через настання менопаузи. Графиня назвала це “трагедією”.

Графиня сказала: “Ми приголомшливі у свої 40, ми ще більше приголомшливі у свої 50, 60 і 70, і треба зберегти ці можливості для жінок”.

Графиня Софі допомагала з громадською ініціативою, що заохочує роботодавців підтримувати жінок під час менопаузи за місцем роботи.

Більшість жінок відчувають симптоми менопаузи. Деякі з них можуть бути досить серйозними й впливати на повсякденне життя, як от: припливи, перепади настрою, неспокій, сухість вагіни, труднощі зі сном і труднощі із запам’ятовуванням і концентрацією.

Ті жінки, хто страждає від симптомів менопаузи, можуть не усвідомлювати, що з ними відбувається, а іноді просто не хочуть визнавати якісь зміни в організмі.

Софі сподівається, що після її особистого прикладу, інші жінки будуть більш впевнені в собі й отримають відгук від керівництва, що менопауза це не обов’язково кінець кар’єри.