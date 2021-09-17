Графіті з написами «Зеля х*йло»: суд закрив справу проти Тарнавського

ЗеПорушення

53

Всього порушень

45

Днів без порушень
20:57 РНБО ввела санкції проти семи представників ФСБ Росії
20:24 Україна введе санкції за вибори до Держдуми РФ на території Криму та ОРДЛО
20:12 Зеленський виступить на Генасамблеї ООН
19:53 Таліби наказали відновити навчальний процес в Афганістані: це стосується лише представників чоловічої статі
18:52 Австралія будуватиме підводні човни в партнерстві зі США: у Франції образилися
18:34 У США нафтових гігантів звинуватили в поширенні дезінформації про викопне паливо
17:18 Викрадення Чауса: СБУ отримала вказівку сфальшувати справу проти Порошенка – генерал СБУ
15:00 Граймс розповіла, що її син кличе її на ім’я
14:02 Рада за два роки в «турборежимі» ухвалила менше законів, ніж попередники – КВУ
13:33 Мендель коментуватиме події в Україні та світі на каналі Ахметова
13:30 Онлайну не буде: у всіх школах Києва рівень вакцинації освітян перевищив 80%
12:35 В аеропортах ОАЕ собаки «винюхують» COVID-19 з точністю понад 98%
11:45 Грузинська шахістка позивається проти Netflix через вислів у серіалі «Хід Королеви»
10:58 Google і Apple напередодні виборів в Росії видалили застосунок «Навальний»
10:26 Держдеп США закликав здійснити судову реформу в Україні
10:20 Заповіт принца Філіпа засекретили на 90 років, аби захистити «гідність та репутацію» Єлизавети
09:45 17 вересня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
08:00 Швидкий та ситний сніданок: нетипові рецепти бутербродів
07:30 У п’ятницю в Україні очікується хмарна і дощова погода

16 вересня

23:03 В аеропорту біля Вашингтона посилять заходи безпеки напередодні мітингу прихильників Трампа
22:40 Візит місії МВФ до України буде віртуальним: орієнтовна дата, деталі
22:09 TikTok не бореться з дезінформацією перед виборами в Німеччині: дослідження
21:45 Північна Корея запустила ракету з потяга
21:44 З рюкзаком і в картатій сорочці: Музей мадам Тюссо переодягнув воскову фігуру Меркель
20:28 Ірина Шейк вперше прокоментувала чутки про роман з Каньє Вестом
19:58 Пандемія COVID-19 не зупинила кліматичні зміни, – ООН
19:57 Учасники штурму Капітолія координували свої дії через TikTok
19:46 Boston Dynamics оновила робопса, він став самостійнішим
18:58 Елтон Джон отримав серйозну травму стегна, через що змушений перенести європейський тур

Графіті з написами «Зеля х*йло»: суд закрив справу проти Тарнавського

Новозаводський районний суд Чернігова закрив справу проти керівника обласного осередку "Нацкорпусу" Олександра Тарнавського, якого судили за графіті з написами "Зеля х*йло".

П’ятниця, 17 вересня 2021, 08:46

Про це він повідомив у своєму Instagram-акаунті.

“Вітаю чернігівську поліцію з успішною операцією із запуску всеукраїнського флешмобу “Зеля х*йло”. Більше сотні написів на стінах Чернігова були оперативно замальовані комунальниками. Мало хто встиг помітити народну творчість, тому поліція вирішила надати трохи розголосу і відкрила на мене справу. Спочатку кримінальну по 296 (хуліганство, – ред.), потім адміністративну по 173 (дрібне хуліганство, – ред.)”, – йдеться у повідомленні.

Тарнавський зазначив, що 16 вересня він виграв суд в адміністративній справі. Справу закрили через відсутність складу адміністративного правопорушення. Раніше так само не знайшли складу злочину за 296 статтею Кримінального кодексу.

“Поліцейський, що склав на мене протокол, дав покази в суді. Під присягою він засвідчив, що підставою відкриття справи було розпорядження керівництва. Ну що ж – тепер буду притягати до відповідальності всіх причетних.

Окремо згадаю пресслужбу чернігівської поліції. Вже через пів години після мого “затримання” в центрі міста, вони виклали пафосне відео з заголовком “Поліцейські Чернігова притягнули до відповідальності чоловіка за хуліганські дії”. Притягнули? Ну що ж, удару по моїй репутації вони завдали. Тепер побачимо, як самі тримають удар”, – додав він.

  • Нагадаємо, у серпні в Чернігові з’явилися численні графіті з написами “Зеля х*йло” та “Свободу Сергію Величко”.
  • Їх оперативно замалювали місцеві комунальники.
  • У вересні стало відомо, що через ці графіті Тарнавського звинуватили у хуліганстві через напис на паркані.
  • 15 вересня під стінами Новозаводського районного суду Чернігова, де розглядали справу місцевого мешканця Олександра Тарнавського, влаштували виставку нецензурної лайки.
Теги: Нацкорпус, Зеля х*йло, Нацкорпус, Олександр Тарнавський, суди, Чернігів

Читати #Букви у Telegram і у Facebook