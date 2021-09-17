Графіті з написами «Зеля х*йло»: суд закрив справу проти Тарнавського

Новозаводський районний суд Чернігова закрив справу проти керівника обласного осередку "Нацкорпусу" Олександра Тарнавського, якого судили за графіті з написами "Зеля х*йло".

Про це він повідомив у своєму Instagram-акаунті.

“Вітаю чернігівську поліцію з успішною операцією із запуску всеукраїнського флешмобу “Зеля х*йло”. Більше сотні написів на стінах Чернігова були оперативно замальовані комунальниками. Мало хто встиг помітити народну творчість, тому поліція вирішила надати трохи розголосу і відкрила на мене справу. Спочатку кримінальну по 296 (хуліганство, – ред.), потім адміністративну по 173 (дрібне хуліганство, – ред.)”, – йдеться у повідомленні.

Тарнавський зазначив, що 16 вересня він виграв суд в адміністративній справі. Справу закрили через відсутність складу адміністративного правопорушення. Раніше так само не знайшли складу злочину за 296 статтею Кримінального кодексу.

“Поліцейський, що склав на мене протокол, дав покази в суді. Під присягою він засвідчив, що підставою відкриття справи було розпорядження керівництва. Ну що ж – тепер буду притягати до відповідальності всіх причетних.

Окремо згадаю пресслужбу чернігівської поліції. Вже через пів години після мого “затримання” в центрі міста, вони виклали пафосне відео з заголовком “Поліцейські Чернігова притягнули до відповідальності чоловіка за хуліганські дії”. Притягнули? Ну що ж, удару по моїй репутації вони завдали. Тепер побачимо, як самі тримають удар”, – додав він.