«Grain from Ukraine»: Джапарова запросила Індію приєднатися до ініціативи

“Рада зустрітися із секретарем МЗС Індії Санджаєм Вермою у Нью-Делі. Сповістила нову інформацію про зусилля України у боротьбі з російською неспровокованою агресією. Запросила Індію приєднатися до ініціатив президента Зеленського “Формула миру” та Grain from Ukraine. Важливо, щоб Індія була на борту”, – йдеться в дописі.

Pleased to have a meeting with Secretary (West) MFA @SanjayVermalFS 🇺🇦🇮🇳 in New Delhi. Updated on #Ukraine’s efforts to fight #russian unprovoked aggression. Invited 🇮🇳 to join President Zelenskyy's #PeaceFormula & #GrainFromUkraine initiative. Important to have #India on board. pic.twitter.com/v8ere2Mwex

