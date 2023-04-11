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«Grain from Ukraine»: Джапарова запросила Індію приєднатися до ініціативи

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова на зустрічі із секретарем МЗС Індії Санджаєм Вермою запропонувала країні стати частиною ініціатив Володимира Зеленського "Формула миру" та "Grain from Ukraine".

Вівторок, 11 квітня 2023, 19:40
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Про це вона написала в Twitter.

“Рада зустрітися із секретарем МЗС Індії Санджаєм Вермою у Нью-Делі. Сповістила нову інформацію про зусилля України у боротьбі з російською неспровокованою агресією. Запросила Індію приєднатися до ініціатив президента Зеленського “Формула миру” та Grain from Ukraine. Важливо, щоб Індія була на борту”, – йдеться в дописі.

Нагадаємо, що під час засідання робочої групи щодо надання допомоги державам, що потерпають від гострої продовольчої кризи обговорювалося розширення ініціативи Президента Володимира Зеленського “Grain from Ukraine”та залучення до її реалізації міжнародних експертів, обізнаних із проблематикою Африканського континенту.

Теги: війна, зустріч, Grain from Ukraine, Еміне Джапарова, ініціативи Зеленського, МЗС, проєкти, російсько-українська війна, Санджай Верма, секретар МЗС Індії, формула миру

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