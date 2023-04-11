«Grain from Ukraine»: Джапарова запросила Індію приєднатися до ініціативи

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова на зустрічі із секретарем МЗС Індії Санджаєм Вермою запропонувала країні стати частиною ініціатив Володимира Зеленського "Формула миру" та "Grain from Ukraine".

Про це вона написала в Twitter.

“Рада зустрітися із секретарем МЗС Індії Санджаєм Вермою у Нью-Делі. Сповістила нову інформацію про зусилля України у боротьбі з російською неспровокованою агресією. Запросила Індію приєднатися до ініціатив президента Зеленського “Формула миру” та Grain from Ukraine. Важливо, щоб Індія була на борту”, – йдеться в дописі.

Pleased to have a meeting with Secretary (West) MFA @SanjayVermalFS 🇺🇦🇮🇳 in New Delhi. Updated on #Ukraine’s efforts to fight #russian unprovoked aggression. Invited 🇮🇳 to join President Zelenskyy's #PeaceFormula & #GrainFromUkraine initiative. Important to have #India on board. pic.twitter.com/v8ere2Mwex — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) April 10, 2023

Нагадаємо, що під час засідання робочої групи щодо надання допомоги державам, що потерпають від гострої продовольчої кризи обговорювалося розширення ініціативи Президента Володимира Зеленського “Grain from Ukraine”та залучення до її реалізації міжнародних експертів, обізнаних із проблематикою Африканського континенту.