Про це інформує Vogue.

Зазначається, що проєкт презентували Український Інститут та агенція культурного розвитку Port, він є частиною мистецької ініціативи “The Wall”, в межах якої 5 муралів-символів з’явились у Відні, Берліні, Марселі, Брюсселі, а тепер і Найробі.

Повідомляється, що над муралом працювали художники з Кенії Moha та Eliamin Ink разом із українськими художниками Аліною Коник, Андрієм Ковтуном та Нікітою Кравцовим. Концепція муралу торкається тем, які є близькими як українському, так і кенійському народам.

Наголошено, що серед символів, зображених на муралі, глядач зможе розпізнати переосмислення колоніального минулого та постколоніальної ролі наших країн. Автори муралу також посилаються до символів вільного майбутнього для України та Кенії, до національної ідентичності, сили, стійкості та спротиву.

“У проєкті “The Wall” ми, зокрема, хочемо подивитися на ментальну та історичну стіну, яка розділяє нас і світ, переосмислити це, — зазначила кураторка The Wall Катя Тейлор. — І яку треба ліквідувати, щоб ми почувалися єдиною громадою. “The Wall” — це символ опору, стабільності та захисту, що відгороджує Європу від війни”.