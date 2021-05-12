Співачка і дівчина Ілона Маска Граймс потрапила до лікарні з панічною атакою після його виступу на шоу Saturday Night Live ("Суботнім вечором в прямому етері").

Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

Так, Граймс опублікувала фото, зроблені за лаштунками шоу. На них співачка в образі принцеси позувала разом з Майлі Сайрус, яка також стала запрошеною гостею.

“Забула опублікувати, так як довела себе до панічної атаки і відправилася в клініку після шоу. Було досить страшно, і я думаю, що прийшов час почати терапію”, – прокоментувала фото дівчина Ілона Маска.

Граймс також подякувала персоналу SNL за те, що вони дозволили їй потрапити на шоу “як принцесі Піч”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ☘︎𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰࿎ (@grimes)