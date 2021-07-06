Гран-прі "Формули-1", який повинен був відбутися в листопаді в Австралії, скасували у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Fox News.

Зазначається, що місцеві організатори і “Формула-1” не змогли прийти до компромісу щодо суворих правил Австралії і карантину, пов’язаних з пандемією COVID-19.

“Дуже прикро, що ці настільки улюблені події не можуть тривати, але це реальність пандемії. Поки ми не доб’ємося набагато більш високих показників вакцинації, ми не зможемо повернутися до більш нормальних умов”, – заявив міністр спорту Австралії Вікторії Мартін Пакула.

Гран-прі Австралії 2020 року на автодромі Альберт-Парк в Мельбурні в березні минулого року був скасований в останню хвилину на початку пандемії коронавірусу.