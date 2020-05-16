Про це повідомляють #Букви.
Музичне шоу організовано замість скасованого через пандемію коронавірусу конкурсу “Євробачення-2020”.
Захід стартував о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція онлайн-концерту відбувається на “UA: Перший”.
Концерт можна буде переглянути на офіційному каналі Євробачення на YouTube.
Ведучі Едсілія Ромблі, Шанталь Янзен і Ян Сміт із концертної зали в Нідерландах без глядачів представляють на 360-градусному LED-екрані 41 учасника конкурсу, в тому числі і переможців Національного відбору від України – гурт “Go_A”.
До музичного шоу приєдналися і учасники минулих конкурсів “Євробачення”.
Так, переможниця 24-го конкурсу “Євробачення-1979” Галі Атарі заспівала свій хіт “Hallelujah” разом із хором учасників минулих конкурсів “Євробачення”. А переможець “Євробачення-2015” Монс Сельмерлев виконав свою пісню “Heroes”.
Крім того, виступили переможниці “Євробачення-2007” Марія Шеріфович та “Євробачення-2018” Netta.
- На міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2021” артисти, які через спалах коронавірусу COVID-19 не змогли виступити в цьому році, повинні підготувати нову пісню.
- У 2021 року група “Go_A” представить Україну на пісенному конкурсі.