Сьогодні, 16 травня, проходить масштабне музичне шоу "Євробачення: Європо, запали світло" (Eurovision: Europe Shine A Light).

Про це повідомляють #Букви.

Музичне шоу організовано замість скасованого через пандемію коронавірусу конкурсу “Євробачення-2020”.

Захід стартував о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція онлайн-концерту відбувається на “UA: Перший”.

Концерт можна буде переглянути на офіційному каналі Євробачення на YouTube.

Ведучі Едсілія Ромблі, Шанталь Янзен і Ян Сміт із концертної зали в Нідерландах без глядачів представляють на 360-градусному LED-екрані 41 учасника конкурсу, в тому числі і переможців Національного відбору від України – гурт “Go_A”.

До музичного шоу приєдналися і учасники минулих конкурсів “Євробачення”.

Так, переможниця 24-го конкурсу “Євробачення-1979” Галі Атарі заспівала свій хіт “Hallelujah” разом із хором учасників минулих конкурсів “Євробачення”. А переможець “Євробачення-2015” Монс Сельмерлев виконав свою пісню “Heroes”.

Крім того, виступили переможниці “Євробачення-2007” Марія Шеріфович та “Євробачення-2018” Netta.