Про це повідомляє агентство Reuters.
Керівника елітного підрозділу “Корпусу вартових ісламської революції” вбили 3 січня за допомогою безпілотників. Вашингтон звинувачував генерала в підготовці атак на американські військові бази в Іраку.
“Махмуд Мусаі-Мажд, який шпигував для ЦРУ і Моссада, засуджений на смерть. Він повідомив про місцезнаходження мученика Сулеймані нашим ворогам”, — заявив представник іранського суду.
Вирок буде виконано найближчим часом.
- У ніч на 8 січня військові Ірану протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів.
- Операція була проведена в той же нічний час, коли американські війська завдали удару по іранському командувачу генерал-лейтенанту Касему Сулеймані в аеропорту Багдада, убивши його.
- У Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.
- Раніше міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф дав свою оцінку ймовірності відкритого військового протистояння між Вашингтоном і Тегераном.