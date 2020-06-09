Про це повідомляє агентство Reuters.

Керівника елітного підрозділу “Корпусу вартових ісламської революції” вбили 3 січня за допомогою безпілотників. Вашингтон звинувачував генерала в підготовці атак на американські військові бази в Іраку.

“Махмуд Мусаі-Мажд, який шпигував для ЦРУ і Моссада, засуджений на смерть. Він повідомив про місцезнаходження мученика Сулеймані нашим ворогам”, — заявив представник іранського суду.

Вирок буде виконано найближчим часом.