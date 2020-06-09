В Ірані засудили до смертної кари громадянина, який надав інформацію американським та ізраїльським спецслужбам про місцеперебування вбитого верховного головнокомандувача Ірану Касема Сулеймані.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Керівника елітного підрозділу “Корпусу вартових ісламської революції” вбили 3 січня за допомогою безпілотників. Вашингтон звинувачував генерала в підготовці атак на американські військові бази в Іраку.

“Махмуд Мусаі-Мажд, який шпигував для ЦРУ і Моссада, засуджений на смерть. Він повідомив про місцезнаходження мученика Сулеймані нашим ворогам”, — заявив представник іранського суду.

Вирок буде виконано найближчим часом.