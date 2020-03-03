Про це повідомляє Reuters.
Раніше міністр у справах міграції та притулку Греції Панайотіс Мітаракіс заявив про неготовність країни до нового припливу нелегалів.
“Наша країна не може бути доступною для всіх”, – заявив він.
Співробітники правоохоронних органів Греції використовували гучномовці, щоб англійською та арабською мовами попередити мігрантів, які вийшли на турецько-грецький кордон про те, що “кордон закритий”.
Це сталося, коли в східну частину Греції намагалися зайти близько 1,2 тис. нелегалів.
Агентство ООН у справах біженців заявило, що Греція не має права припинити приймати клопотання про надання притулку.
“Важливо, щоб влада утримувалися від будь-яких заходів, які можуть збільшити страждання вразливих людей”, – сказано в заяві ООН.
В ООН також нагадали, що ні міжнародне право, ні законодавство ЄС не забезпечують “будь-яких правових підстав для призупинення прийому заяв про надання притулку”.
- Міністерство закордонних справ Греції звинувачує Туреччину в поширенні дезінформації про кількість мігрантів, які в’їхали на територію Греції з Туреччини.