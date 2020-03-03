В агентстві ООН у справах біженців заявили, що Греція не має права відмовляти мігрантам з Туреччини в притулку.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше міністр у справах міграції та притулку Греції Панайотіс Мітаракіс заявив про неготовність країни до нового припливу нелегалів.

“Наша країна не може бути доступною для всіх”, – заявив він.

Співробітники правоохоронних органів Греції використовували гучномовці, щоб англійською та арабською мовами попередити мігрантів, які вийшли на турецько-грецький кордон про те, що “кордон закритий”.

Це сталося, коли в східну частину Греції намагалися зайти близько 1,2 тис. нелегалів.

Агентство ООН у справах біженців заявило, що Греція не має права припинити приймати клопотання про надання притулку.

“Важливо, щоб влада утримувалися від будь-яких заходів, які можуть збільшити страждання вразливих людей”, – сказано в заяві ООН.

В ООН також нагадали, що ні міжнародне право, ні законодавство ЄС не забезпечують “будь-яких правових підстав для призупинення прийому заяв про надання притулку”.