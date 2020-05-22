Про це повідомляє грецьке видання Greece Reporter.
За словами міністра туризму Греції, для туристів з деяких країн кордони відкриються з 15 червня.
Уточнюється, що мова йде про туристів з Ізраїлю, Кіпру, Китаю, Німеччини, Японії, Австралії, Болгарії, Австрії, Албанії, Румунії, Боснії і Герцеговини, Північної Македонії, Сербії, Угорщини, Хорватії, Словаччини, Данії Чехії, Польщі та Норвегії.
України в цьому списку немає.
Також наголошується, що уряд Греції вирішив скасувати для туристів обов’язкове проходження тесту на коронавірус за 5 днів до приїзду в країну.
- Туристичний сезон цього року не скасовується попри ситуацію з коронавірусом і карантином, тож українські туристи можуть розраховувати на відпочинок у низці країн. Так, будуть готові прийняти туристів Єгипет, Туреччина, деякі Балканські країни, Греція. Остання раніше планувала відкрити сезон з 1 липня.