Греція в середині червня відкриє свої кордони для туристів з 20 країн.

Про це повідомляє грецьке видання Greece Reporter.

За словами міністра туризму Греції, для туристів з деяких країн кордони відкриються з 15 червня.

Уточнюється, що мова йде про туристів з Ізраїлю, Кіпру, Китаю, Німеччини, Японії, Австралії, Болгарії, Австрії, Албанії, Румунії, Боснії і Герцеговини, Північної Македонії, Сербії, Угорщини, Хорватії, Словаччини, Данії Чехії, Польщі та Норвегії.

України в цьому списку немає.

Також наголошується, що уряд Греції вирішив скасувати для туристів обов’язкове проходження тесту на коронавірус за 5 днів до приїзду в країну.