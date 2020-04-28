У Греції оголосили про поетапне пом'якшення карантину з 4 травня.

Про це повідомляє грецьке видання Ekhatemirini.

Уточнюється, що з 4 травня в Греції будуть зняті обмеження на пересування громадян. При цьому пляжі залишаться закритими.

“Відкриються книжкові магазини, електронні товари, служби техогляду автомобілів і магазини спортивних товарів. Перукарні, але за попереднім записом. Інша частина роздрібної торгівлі відновиться у понеділок, 11 травня, за винятком торговельних центрів. Вони відкриються 1 червня. У всіх магазинах, звичайно, буде обмежена щільність відвідувачів. Будуть прийняті строгі заходи для захисту працівників”, – розповів голова уряду.

Також з 4 травня для індивідуальних молитов будуть відкриті церкви.

З 11 травня поновляться заняття в старших класах шкіл. Ще через тиждень підуть в школи учні всіх класів шкіл.

“Початкові і дитячі сади залишаються закритими. Вони можуть бути відкриті 1 червня, і тільки якщо ми будемо абсолютно впевнені, що розвиток епідемії йде вниз”, – сказав прем’єр.

Відзначається, що спортивні заходи з глядачами, концерти та фестивалі швидше за все не будуть дозволені до кінця літа.